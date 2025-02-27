Некоторым пенсионерам будут платить больше: кому повысят выплаты уже в апреле

Повышение выплат отдельной категории пенсионеров не связано с индексацией.

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Некоторые пенсионеры в апреле могут ожидать повышения ежемесячных выплат / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким пенсионерам повысят выплаты в апреле

На сколько увеличатся выплаты

Пенсионеры, которые еще продолжают работать, могут рассчитывать на повышение ежемесячных выплат. В апреле состоится перерасчет пенсий. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии РБК-Украина.

Она объяснила, перерасчет означает, что пенсия рассчитывается как произведение пенсионных прав.

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"И мы пересчитаем пенсии для работающих пенсионеров с учетом дополнительных пенсионных прав, которые они накопили за последний год работы. Поэтому это также будет влиять на их размеры пенсии", - сказала Марчак.

По ее словам, повышение пенсии будет зависеть от количества отработанных месяцев и уплаченных взносов.

"Соответственно, если вы платите взносы с минимальной заработной платы, то очевидно, что рост будет не очень существенным. Если это взносы с большой заработной платы, то тогда и рост будет соответственно ощутимым", - рассказала Марчак.

Повышение пенсий в Украине - последние новости

Как писал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий, которая охватит более 10 миллионов пенсионеров. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что выплаты вырастут на 11,5%.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, что в среднем пенсионеры получат дополнительно 556 гривен к своей ежемесячной выплате. При этом средний уровень пенсии вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

Кроме того, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в марте пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет, будет начислена ежемесячная доплата. Размер надбавки зависит от возрастной категории, например, для 70 лет - 300 гривен, для 75 лет - 456 гривен, для 80 лет - 570 гривен.

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Кто такая Дарья Марчак? Первый заместитель Министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.

Родилась 9 июля 1984 года. В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории. С 2012 по 2013 год - редактор сайта forbes.ua. С января 2015 по май 2016 года - советник Министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов. В 2016 - 2017 году - директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта". 2017-2019 года - советник Министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года - эксперт проекта "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR). С марта 2018 по август 2019 года - консультант Всемирного Банка по адвокации земельной реформы в Украине. С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия "Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах). 26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя Министра социальной политики Украины.

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