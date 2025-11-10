Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

Главное из новости:
- Некоторые вещи из секонд-хенда могут потребовать дорогостоящей очистки
- Ковры, картины, чугун - красивые вещи, но их часто сложно привести в порядок
- Эксперты советуют тщательно оценивать состояние вещи перед покупкой
Секонд-хенды давно перестали быть просто местом для экономного шопинга - сегодня это настоящие сокровищницы стиля, где можно найти уникальные вещи с историей: от латунных ламп до картин на холсте. Но не все, что выглядит очаровательно на первый взгляд, стоит места в вашем доме.
Как предупреждает издание The Spruce, некоторые предметы из комиссионных магазинов могут оказаться настоящим вызовом для очистки - даже с лучшими средствами.
Эксперты по винтажным вещам - Дженнифер Л. Принс, основательница бутика FOUND vintage, и Хизер Фицджеральд из Trove Vintage - рассказали, какие покупки могут оказаться неудачными.
- Стеклянная посуда с "туманом"
На вид - изящные бокалы или вазы, но на ощупь - шероховатые и мутные. По словам Принс, это не просто грязь, а следствие коррозии стекла из-за жесткой воды. "Окраска остается даже после тщательного мытья", - объясняет она. Такие вещи лучше использовать как декор, а не для сервировки.
- Ржавая латунь
Полироль не спасет, если латунь уже успела окислиться. Фицджеральд советует начинать с уксусного раствора, а уже потом - полировать. Но даже тогда результат не гарантирован.
- Ковры с сюрпризом
Даже если ковер выглядит опрятно, в нем могут скрываться пятна, пыль или даже насекомые.
"Профессиональная очистка часто стоит больше, чем сам ковер", - предостерегает Принс.
Если пятно не на виду - можно рискнуть, но лучше проверить тщательно.
- Картины на холсте
Старинные полотна - это красота, которую легко испортить. Принс советует ограничиться лишь легкой очисткой кисточкой или перьевой щеткой: "Даже незначительное повреждение водой может привести к отслаиванию краски".
- Чугунная посуда
Сковородки из секонд-хенда могут иметь слой ржавчины или старой пищи. "Здесь требуется интенсивное замачивание или даже щелочная смесь - простое мытье не поможет", - говорит Фицджеральд.
- Изделия из керамики
Старые вазы или кувшины часто покрыты слоем пыли, который не поддается обычному мытью. Эксперты советуют использовать специальные средства для глубокой очистки.
- Абажуры - ловушки для пыли
Даже самый элегантный абажур может оказаться настоящим пылесборником. "Мы используем воздуходувку для листьев или сжатый воздух, чтобы освежить ткань", - делится Фицджеральд.
Вывод
Секонд-хенд - это не только о стиле, но и об осторожности. Перед покупкой стоит оценить не только внешний вид вещи, но и потенциальные трудности с ее очисткой. Иногда лучше пройти мимо - даже если очень хочется добавить "изюминку" в интерьер.
Чем пахнет одежда из секонд-хенда?
Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.
Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.
