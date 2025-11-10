Укр
Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

Дарья Пшеничник
10 ноября 2025, 17:56
Не все, что выглядит привлекательно на полке, удастся легко привести в порядок.
Секонд-хенд
Какие вещи не стоит покупать на секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, УНИАН

  • Некоторые вещи из секонд-хенда могут потребовать дорогостоящей очистки
  • Ковры, картины, чугун - красивые вещи, но их часто сложно привести в порядок
  • Эксперты советуют тщательно оценивать состояние вещи перед покупкой

Секонд-хенды давно перестали быть просто местом для экономного шопинга - сегодня это настоящие сокровищницы стиля, где можно найти уникальные вещи с историей: от латунных ламп до картин на холсте. Но не все, что выглядит очаровательно на первый взгляд, стоит места в вашем доме.

Как предупреждает издание The Spruce, некоторые предметы из комиссионных магазинов могут оказаться настоящим вызовом для очистки - даже с лучшими средствами.

Эксперты по винтажным вещам - Дженнифер Л. Принс, основательница бутика FOUND vintage, и Хизер Фицджеральд из Trove Vintage - рассказали, какие покупки могут оказаться неудачными.

  • Стеклянная посуда с "туманом"

На вид - изящные бокалы или вазы, но на ощупь - шероховатые и мутные. По словам Принс, это не просто грязь, а следствие коррозии стекла из-за жесткой воды. "Окраска остается даже после тщательного мытья", - объясняет она. Такие вещи лучше использовать как декор, а не для сервировки.

  • Ржавая латунь

Полироль не спасет, если латунь уже успела окислиться. Фицджеральд советует начинать с уксусного раствора, а уже потом - полировать. Но даже тогда результат не гарантирован.

  • Ковры с сюрпризом

Даже если ковер выглядит опрятно, в нем могут скрываться пятна, пыль или даже насекомые.

"Профессиональная очистка часто стоит больше, чем сам ковер", - предостерегает Принс.

Если пятно не на виду - можно рискнуть, но лучше проверить тщательно.

  • Картины на холсте

Старинные полотна - это красота, которую легко испортить. Принс советует ограничиться лишь легкой очисткой кисточкой или перьевой щеткой: "Даже незначительное повреждение водой может привести к отслаиванию краски".

  • Чугунная посуда

Сковородки из секонд-хенда могут иметь слой ржавчины или старой пищи. "Здесь требуется интенсивное замачивание или даже щелочная смесь - простое мытье не поможет", - говорит Фицджеральд.

  • Изделия из керамики

Старые вазы или кувшины часто покрыты слоем пыли, который не поддается обычному мытью. Эксперты советуют использовать специальные средства для глубокой очистки.

  • Абажуры - ловушки для пыли

Даже самый элегантный абажур может оказаться настоящим пылесборником. "Мы используем воздуходувку для листьев или сжатый воздух, чтобы освежить ткань", - делится Фицджеральд.

Вывод

Секонд-хенд - это не только о стиле, но и об осторожности. Перед покупкой стоит оценить не только внешний вид вещи, но и потенциальные трудности с ее очисткой. Иногда лучше пройти мимо - даже если очень хочется добавить "изюминку" в интерьер.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

