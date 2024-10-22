Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

Вы узнаете:
- Почему дверца духовки постоянно грязная
- Рецепт народного средства от жира
- Другие способы отмыть дверцу духовки
Стеклянная дверца духовки часто подвергается загрязнениям от жира и пищи, что может существенно портить внешний вид кухни. Избавиться от таких пятен очень не просто, но зная народную хитрость, любой справиться с этой задачей.
Откуда берется жир на дверце духовки?
Во время приготовления пищи брызги масла, соусов и других продуктов попадают на дверцу и стенки духовки, и если не чистить их вовремя, жир может затвердеть и стать трудновыводимым.
Чем отмыть застарелый жир в духовке?
Застарелый жир в духовке — одна из самых сложных проблем для хозяйки. Однако, существуют эффективные способы, которые помогут вам справиться с этой задачей. Один из самых простых и популярных методов — использование смеси пищевой соды и белого уксуса. Это натуральное средство помогает растворять даже застарелый жир, пишет express.
Как отмыть стеклянную дверцу духовки с помощью соды и уксуса:
- Смешайте пищевую соду с небольшим количеством уксуса, чтобы получилась густая паста.
- Нанесите эту пасту на загрязненные участки стеклянной дверцы.
- Аккуратно потрите неабразивной губкой или тряпкой.
- Оставьте пасту на поверхности на 10-15 минут.
- Удалите остатки влажной тряпкой и протрите стекло насухо.
- Если пятна слишком стойкие, возможно, потребуется повторить процедуру несколько раз.
Почему появляются жирные пятна на кухне?
Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.
Альтернативные способы чистки
Если вы не хотите тратить время на приготовление домашних средств, существует готовое решение — Magic Erasers от Mr. Clean. Это специализированное средство, которое представляет собой губку из меламиновой пены. Она имеет абразивные свойства и способна легко удалять загрязнения без использования агрессивных химикатов.
Эксперт по уборке Мелисса Джордж рекомендует этот продукт как простой и эффективный способ очистки стеклянной дверцы духовки. Достаточно просто смочить губку и потереть загрязненные участки. Его вы вря тли найдете на прилавках наших магазина, но можете заказать в Интернете.
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