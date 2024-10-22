Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

Застарелый жир в духовке — одна из самых сложных проблем для любой хозяйки.

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Как удалить стойкий жир с дверцы духовки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему дверца духовки постоянно грязная

Рецепт народного средства от жира

Другие способы отмыть дверцу духовки

Стеклянная дверца духовки часто подвергается загрязнениям от жира и пищи, что может существенно портить внешний вид кухни. Избавиться от таких пятен очень не просто, но зная народную хитрость, любой справиться с этой задачей.

Откуда берется жир на дверце духовки?

Во время приготовления пищи брызги масла, соусов и других продуктов попадают на дверцу и стенки духовки, и если не чистить их вовремя, жир может затвердеть и стать трудновыводимым.

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Чем отмыть застарелый жир в духовке?

Застарелый жир в духовке — одна из самых сложных проблем для хозяйки. Однако, существуют эффективные способы, которые помогут вам справиться с этой задачей. Один из самых простых и популярных методов — использование смеси пищевой соды и белого уксуса. Это натуральное средство помогает растворять даже застарелый жир, пишет express.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как отмыть стеклянную дверцу духовки с помощью соды и уксуса:

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством уксуса, чтобы получилась густая паста.

Нанесите эту пасту на загрязненные участки стеклянной дверцы.

Аккуратно потрите неабразивной губкой или тряпкой.

Оставьте пасту на поверхности на 10-15 минут.

Удалите остатки влажной тряпкой и протрите стекло насухо.

Если пятна слишком стойкие, возможно, потребуется повторить процедуру несколько раз.

Почему появляются жирные пятна на кухне? Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.

Альтернативные способы чистки

Если вы не хотите тратить время на приготовление домашних средств, существует готовое решение — Magic Erasers от Mr. Clean. Это специализированное средство, которое представляет собой губку из меламиновой пены. Она имеет абразивные свойства и способна легко удалять загрязнения без использования агрессивных химикатов.

Эксперт по уборке Мелисса Джордж рекомендует этот продукт как простой и эффективный способ очистки стеклянной дверцы духовки. Достаточно просто смочить губку и потереть загрязненные участки. Его вы вря тли найдете на прилавках наших магазина, но можете заказать в Интернете.

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