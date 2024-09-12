Как отмыть духовку от застарелого жира - 3 народные средства, которые не подведут

Духовка — важная часть кухни, но со временем она может покрываться нагаром и жиром, которые трудно удалить. Если вы хотите знать, как очистить духовку от застарелой грязи, существует несколько простых методов, которые помогут вам справиться даже с самыми сложными загрязнениями.
Как избавиться от пригоревшего жира в духовке?
Обычная пищевая сода — одно из самых эффективных и доступных средств для чистки духовки в домашних условиях, пишет портал Чистота. В зависимости от степени загрязнения, рецепты чистящих паст могут отличаться:
Почему появляются жирные пятна на кухне?
Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.
Для легких загрязнений: Смешайте 1 стакан соды с 2-3 ст. ложками воды до образования пасты. Нанесите пасту на загрязненные поверхности (кроме нагревательных элементов), оставьте на 15-20 минут, затем протрите влажной губкой.
Для средних загрязнений: Смешайте 1 стакан соды, 1/4 стакана уксуса и 1/4 стакана воды. Полученную пасту нанесите на поверхности духовки, оставьте на 30-40 минут, затем протрите губкой.
Для застарелого жира и нагара: Смешайте 1 стакан соды, 2 ст. ложки лимонной кислоты и 2-3 ст. ложки воды. Нанесите пасту на поверхности и оставьте на 1-2 часа. После этого удалите загрязнения влажной губкой.
Уксус и сода против жира. Для удаления пригоревшего жира отлично подходит уксус, который помогает разложить жирные отложения. Нанесите уксус на загрязненные участки, затем посыпьте сверху содой. Оставьте на 10-15 минут и протрите.
Лимонная кислота для сложных загрязнений. Лимонная кислота эффективно удаляет нагар и застарелые жировые пятна. Смешайте её с содой и нанесите на загрязненные участки. Оставьте на 1-2 часа для воздействия, затем протрите поверхность.
Вам может быть интересно:
- Как нарезать лук без слез: шеф-повар поделилась интересным лайфхаком
- Пена для бритья очистит всю ванную комнату: женщина показала впечатляющий лайфхак
- Больше никакой паутины: как избавиться от пауков в доме
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред