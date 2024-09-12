Как отмыть духовку от застарелого жира - 3 народные средства, которые не подведут

Как избавиться от пригоревшего жира в духовке, как очистить духовку от застарелой грязи

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Как отмыть духовку от застарелого жира / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Духовка — важная часть кухни, но со временем она может покрываться нагаром и жиром, которые трудно удалить. Если вы хотите знать, как очистить духовку от застарелой грязи, существует несколько простых методов, которые помогут вам справиться даже с самыми сложными загрязнениями.

Как избавиться от пригоревшего жира в духовке?

Обычная пищевая сода — одно из самых эффективных и доступных средств для чистки духовки в домашних условиях, пишет портал Чистота. В зависимости от степени загрязнения, рецепты чистящих паст могут отличаться:

Почему появляются жирные пятна на кухне? Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты. видео дня

Для легких загрязнений: Смешайте 1 стакан соды с 2-3 ст. ложками воды до образования пасты. Нанесите пасту на загрязненные поверхности (кроме нагревательных элементов), оставьте на 15-20 минут, затем протрите влажной губкой.

Для средних загрязнений: Смешайте 1 стакан соды, 1/4 стакана уксуса и 1/4 стакана воды. Полученную пасту нанесите на поверхности духовки, оставьте на 30-40 минут, затем протрите губкой.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Для застарелого жира и нагара: Смешайте 1 стакан соды, 2 ст. ложки лимонной кислоты и 2-3 ст. ложки воды. Нанесите пасту на поверхности и оставьте на 1-2 часа. После этого удалите загрязнения влажной губкой.

Уксус и сода против жира. Для удаления пригоревшего жира отлично подходит уксус, который помогает разложить жирные отложения. Нанесите уксус на загрязненные участки, затем посыпьте сверху содой. Оставьте на 10-15 минут и протрите.

Лимонная кислота для сложных загрязнений. Лимонная кислота эффективно удаляет нагар и застарелые жировые пятна. Смешайте её с содой и нанесите на загрязненные участки. Оставьте на 1-2 часа для воздействия, затем протрите поверхность.

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