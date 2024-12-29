Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

Вы узнаете:
- Что приготовить на Новый год
- Рецепт мясных рулетиков
Новый год уже на пороге и хозяйки начинают составлять меню. Вероятно, ни одно празднование не обходится без мясных блюд, поэтому Главред нашел рецепт вкусных рулетиков, которые понравятся всем.
Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей рассказала, как просто приготовить мясную закуску.
Вам понадобится:
- Ошеек 1600 г
- Бекон порезанный 200 г
- Соль и перец, паприка
- Зубочистки
- Лук 4 шт
- Чеснок 8 -10 зубчиков
Первым делом нужно нарезать тоненькими кусками ошеек и отбить его. Важно накрыть мясо пакетом или же плотной пленкой, чтобы куски оставались целыми.
Когда вы отбили мясо, то следует добавить соль и перец.
Далее нарежьте бекон и лук кольцами, выдавите чеснок. Лук стоит 3-4 минуты протушить на среднем огне.
Затем возьмите отбитые кусочки мяса, натрите чесноком, добавьте паприку, тушеный лук и бекон. Пробуйте заворачивать ингредиенты в рулетик. Верхние слои следует закрепить зубочисткой.
Когда рулетики будут все готовы, включайте огонь и жарьте на среднем огне до золотистой корочки, далее переместите их в духовку. Не забудьте достать зубочистки, а на дно формы для запекания положить нарезанный лук и налить стакан воды. Рулетики следует тушить около 1,5-2 часов.
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Что известно об Ольге Матвей
Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.
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