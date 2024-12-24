"Мандаринки" будут таять во рту: быстрый рецепт вкусной закуски на Новый год

Подготовка к новогодним праздникам уже в самом разгаре, поэтому самое время формировать меню для праздничного стола. Главред предлагает приготовить удивительную по вкусу и оформлению закуску на новогодний стол, от которой гости будут в восторге.
Популярный украинский блогер @anny.cooking поделилась рецептом вкусных "Мандаринок", которые будут таять во рту.
Чтобы приготовить 6-8 мандаринок, вам понадобится:
- 4-5 средних морковок;
- 1 отварное куриное филе;
- 3 сваренных вкрутую яйца;
- 80 г твердого сыра;
- 2 ст.л. сметаны/майонеза;
- 1 зубчик чеснока, укроп, соль.
Как приготовить закуску "Мандаринки" - видео:
@anny.cooking Закуска Мандаринки ? праздничная, вкуснейшая, уже традиционно готовлю их каждый год к праздничному столу)) ?Ингредиенты на 6-8 мандаринок: 4-5 средних морковок 1 отварное куриное филе 3 сваренных вкрутую яйца 80 г твердого сыра 2 ст.л. сметаны/майонеза 1 зубчик чеснока, укроп, соль ?Приготовление на видео, это очень просто! Если готовить не с майонезом а со сметаной - будет замечательная пх закуска ? С мытьем посуды помогает Galax - средство украинского производства, которое эффективно и экономно помогает справиться с грязной посудой даже в холодной воде! А глицерин в составе бережет нежную кожу рук ? С Galax легко! С Galax вот так! #мандаринки#очень вкусно#закуска#праздничныйстол#праздничноеменю2025#рецепты2025#рецепты на украинском#вкуснаязакуска#закускамандаринки♬ Jingle Bell Rock Longer Version - 1 Minute Christmas Sounds?
Первым делом отварите куриное филе, яйца и морковь.
Мясо нарежьте мелким кубиком, а яйца и сыр натрите на мелкой терке.
Соедините все ингредиенты вместе, добавьте немного соли, майонеза, чеснока и укропа. Все хорошо перемешайте и начинайте создавать шарики.
Далее морковь стоит натереть на мелкую терку. На пищевую пленку выложите немного моркови, сформируйте тонкий блинчик. В его центр положите шарик из курицы и сыра, а затем оберните, как показано на видео, чтобы морковь полностью покрыла шарик.
Сформированные "мандаринки" нужно поместить в холодильник на один час. Украсить закуску можно зеленью.
Приятного аппетита!
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Кто такая anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсетях. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 400 тысяч пользователей в Instagram.
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