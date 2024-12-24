"Мандаринки" будут таять во рту: быстрый рецепт вкусной закуски на Новый год

Оригинальная закуска на праздники, которая удивит гостей и родных.

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Как приготовить закуску "Мандаринки" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Подготовка к новогодним праздникам уже в самом разгаре, поэтому самое время формировать меню для праздничного стола. Главред предлагает приготовить удивительную по вкусу и оформлению закуску на новогодний стол, от которой гости будут в восторге.

Популярный украинский блогер @anny.cooking поделилась рецептом вкусных "Мандаринок", которые будут таять во рту.

Чтобы приготовить 6-8 мандаринок, вам понадобится:

видео дня

4-5 средних морковок;

1 отварное куриное филе;

3 сваренных вкрутую яйца;

80 г твердого сыра;

2 ст.л. сметаны/майонеза;

1 зубчик чеснока, укроп, соль.

Как приготовить закуску "Мандаринки" - видео:

Первым делом отварите куриное филе, яйца и морковь.

Мясо нарежьте мелким кубиком, а яйца и сыр натрите на мелкой терке.

Соедините все ингредиенты вместе, добавьте немного соли, майонеза, чеснока и укропа. Все хорошо перемешайте и начинайте создавать шарики.

Далее морковь стоит натереть на мелкую терку. На пищевую пленку выложите немного моркови, сформируйте тонкий блинчик. В его центр положите шарик из курицы и сыра, а затем оберните, как показано на видео, чтобы морковь полностью покрыла шарик.

Сформированные "мандаринки" нужно поместить в холодильник на один час. Украсить закуску можно зеленью.

Приятного аппетита!

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Кто такая anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсетях. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 400 тысяч пользователей в Instagram.

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