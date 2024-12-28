Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый год

Новогоднее меню всегда не очень легко составить, ведь хочется приготовить что-то новое, вкусное и красивое.
Автор TikTok блога live_and_cooking поделилась рецептом интересной новогодней закуски, которая точно удивит всех родных, пишет Главред.
Рулет с селедкой - рецепт
Ингредиенты:
- свекла - 250 г;
- яйца - 3 шт;
- соль - 0.5ч.л;
- масло - 1ст.л;
- мука - 3ст.л;
- филе сельди - 4 шт;
- крем-сыр - 180-200 г;
- укроп;
- соленые огурцы - 1-2шт.
Способ приготовления:
В яйцах нужно отделить белки от желтков. Отваренную свеклу натереть на мелкой терке и добавить к желткам. Посолить, добавить масло, муку и перемешать.
Белки нужно взбить до устойчивой пены. Добавить их к свекле и осторожно перемешать.
Вылить тесто на противень, распределить по форме. Выпекать при температуре 170 градусов 7-10 минут.
Укроп и соленые огурцы нужно мелко нарезать и добавить к крем-сыру.
Готовую начинку намажьте на готовый бисквит, посыпьте укропом и выложите с края сельдь. После этого все нужно свернуть в рулет.
Рулет нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Готово!
Закуска с селедкой на Новый год - видео:
@live_and_cooking Праздничная простая закуска с селедкой?очень вкусно! Продукты простые! ?Рецепт: Бисквит: 250г свеклы 3 яйца 0.5ч.л.соли 1ст.л.масла 3ст.л.муки с горкой ♨️Випікати 170 градусов 7-10минут ?Начинка: Сельдь филе в масле от @Водный Мир ?Удобно чтобы не чистить? 180-200г крем сыра пучок укропа соленые огурцы 1-2шт #новогодняязакуска#праздничнаязакуска#закусказоселёдки#рулетзбуряка#закусканановыйгод#новыйгод2025#новогоднийстол2025#чтоприготовитьзоселёдку#бюджетнаязакуска♬ оригинальный звук - ?Жизнь Любителя Готовить?
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live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.
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