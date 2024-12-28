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Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый год

Мария Николишин
28 декабря 2024, 00:13
82
Рецепт интересной закуски на Новый год.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 14 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый год
Рецепт праздничного рулета с селедкой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Новогоднее меню всегда не очень легко составить, ведь хочется приготовить что-то новое, вкусное и красивое.

Автор TikTok блога live_and_cooking поделилась рецептом интересной новогодней закуски, которая точно удивит всех родных, пишет Главред.

Рулет с селедкой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • свекла - 250 г;
  • яйца - 3 шт;
  • соль - 0.5ч.л;
  • масло - 1ст.л;
  • мука - 3ст.л;
  • филе сельди - 4 шт;
  • крем-сыр - 180-200 г;
  • укроп;
  • соленые огурцы - 1-2шт.

Способ приготовления:

В яйцах нужно отделить белки от желтков. Отваренную свеклу натереть на мелкой терке и добавить к желткам. Посолить, добавить масло, муку и перемешать.

Белки нужно взбить до устойчивой пены. Добавить их к свекле и осторожно перемешать.

Вылить тесто на противень, распределить по форме. Выпекать при температуре 170 градусов 7-10 минут.

Укроп и соленые огурцы нужно мелко нарезать и добавить к крем-сыру.

Готовую начинку намажьте на готовый бисквит, посыпьте укропом и выложите с края сельдь. После этого все нужно свернуть в рулет.

Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый год
Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / Инфографика: Главред

Рулет нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Готово!

Закуска с селедкой на Новый год - видео:

@live_and_cooking Праздничная простая закуска с селедкой?очень вкусно! Продукты простые! ?Рецепт: Бисквит: 250г свеклы 3 яйца 0.5ч.л.соли 1ст.л.масла 3ст.л.муки с горкой ♨️Випікати 170 градусов 7-10минут ?Начинка: Сельдь филе в масле от @Водный Мир ?Удобно чтобы не чистить? 180-200г крем сыра пучок укропа соленые огурцы 1-2шт #новогодняязакуска#праздничнаязакуска#закусказоселёдки#рулетзбуряка#закусканановыйгод#новыйгод2025#новогоднийстол2025#чтоприготовитьзоселёдку#бюджетнаязакуска♬ оригинальный звук - ?Жизнь Любителя Готовить?

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live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.

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