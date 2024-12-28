Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый год

Рецепт интересной закуски на Новый год.

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Рецепт праздничного рулета с селедкой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Новогоднее меню всегда не очень легко составить, ведь хочется приготовить что-то новое, вкусное и красивое.

Автор TikTok блога live_and_cooking поделилась рецептом интересной новогодней закуски, которая точно удивит всех родных, пишет Главред.

Рулет с селедкой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

свекла - 250 г;

яйца - 3 шт;

соль - 0.5ч.л;

масло - 1ст.л;

мука - 3ст.л;

филе сельди - 4 шт;

крем-сыр - 180-200 г;

укроп;

соленые огурцы - 1-2шт.

Способ приготовления:

В яйцах нужно отделить белки от желтков. Отваренную свеклу натереть на мелкой терке и добавить к желткам. Посолить, добавить масло, муку и перемешать.

Белки нужно взбить до устойчивой пены. Добавить их к свекле и осторожно перемешать.

Вылить тесто на противень, распределить по форме. Выпекать при температуре 170 градусов 7-10 минут.

Укроп и соленые огурцы нужно мелко нарезать и добавить к крем-сыру.

Готовую начинку намажьте на готовый бисквит, посыпьте укропом и выложите с края сельдь. После этого все нужно свернуть в рулет.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / Инфографика: Главред

Рулет нужно поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Готово!

Закуска с селедкой на Новый год - видео:

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