Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы

Юлия Закрепа
26 декабря 2024, 21:20обновлено 26 декабря, 23:51
61
Что обычно ставят на новогодний стол в 2025 году - Главред собрал интересные советы.
Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы
Что нужно поставить на новогодний стол / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Как привлечь успех с помощью новогоднего стола
  • Как правильно оформить стол на Новый 2025 год
  • Каких блюд стоит избегать на новогоднем столе

Какая скатерть должна быть на Новый год 2025, чтобы привлечь успех и достаток в дом - специалисты рассказали полезные советы. Прежде всего, в год Змеи, стоит выбирать только натуральные ткани - это будет означать достаток владельца. Также в 2025 году ключевыми цветами будут: зеленый, желтый, золотой и коричневый.

Что должно стоять на столе в год Змеи

Астрологи советуют, что на новогодний стол стоит приготовить легкие и одновременно изысканные блюда. Известно, что покровительница года любит простоту, но с изысканностью. Лучше всего подойдут блюда из овощей, морепродуктов и нежного мяса курицы или кролика.

видео дня

На стол также стоит поставить большое и разнообразное количество зелени. Также в салаты можно добавлять рукколу, шпинат и петрушку. На Новый год стоит приготовить запеченные или тушеные овощи. Также не забывайте украшать все блюда зеленью, яркими овощами и фруктами. Такие яркие и свежие краски на столе привлекут удачу в новом году.

Зато известный украинский мольфар Максим Гордеев посоветовал, что нужно сделать, чтобы ваш дом не покидала энергия в новом году.

"Мы все знаем, что 2025 год - это год деревянной зеленой змеи. Итак, что любит змея: тропические фрукты, курицу, рыбу, кролика и любую зелень. Сделайте очень уютную сервировку, которая состоит из зеленых, серых и белых цветов. Если вы вот так украсите свой новогодний стол, змея встретит вас с распростертыми объятиями. В таком случае 2025 год станет для вас самым успешным", - рассказал мольфар.

Смотрите видео о том, как правильно оформить новогодний стол в 2025 году:

@molfar

Задумывались ли вы, что новогодний стол - это не просто часть праздника, а мощный магнит для энергии в новом году? Год Деревянной Змеи имеет свои правила, и даже мелочи на столе могут либо привлечь удачу, либо заблокировать ваши планы на 2025 год. Что поставить на стол, чтобы финансы, любовь и гармония не покидали ваш дом? И чего категорически нельзя класть, чтобы не привлечь неудачи? А что запрещено одевать на новогоднюю ночь и в каких цветах встречать 2025 год - уже рассказал на странице @molfar

♬ оригинальный звук - МОЛЬФАР МАКС ГОРДЕЕВ

Что нельзя готовить на Новый год 2025 года

Специалисты категорически не советуют в год Змеи готовить блюда из мяса рептилий и экзотических животных, ведь это может противоречить предпочтениям покровительницы года Змеи. Также лучше избегать блюд из свинины или говядины.

Стоит исключить из меню слишком калорийные и жирные блюда из сала, колбасы и жареного мяса. Это не только может привести к тяжести на желудок, но и не поможет задобрить Змею.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы рецепты на Новый год лайфхак Новый год 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

00:29Мир
"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

23:27Украина
В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в Днепре

В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в Днепре

22:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

Последние новости

01:21

Оккупанты атакуют с разных сторон: аналитики DeepState показали обновленную карту

00:29

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

26 декабря, четверг
23:39

"Может анонсировать визит через месяц": Франциск принял приглашение посетить Украину

23:27

"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

22:55

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
22:50

Зачем хозяйки добавляют чеснок в горшки с растениями: ответ удивит

22:28

"Девочку назвали в мою честь": Киркоров жестко опозорился выдуманной историейВидео

22:10

Седокова украла телефон Яниса Тиммы, чтобы не сесть в тюрьму: друг выдал детали

22:00

В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в ДнепреВидео

Реклама
21:57

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

21:54

В Украине возобновили бронирование через "Дію": схема брони работника

21:47

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили важный для оккупантов комплекс

21:33

Бывшая участница "Холостяка" выходит замуж

21:20

Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы

20:54

В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

20:52

Почему собаки все вынюхивают: неожиданное объяснение ученых

20:32

Новый залог в 402 млн грн: экс-начальника Борисова снова отправили в СИЗО

19:55

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

19:41

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют мокрый снег и дождь

19:24

При каких условиях РФ может применить "Орешник": Путин раскрыл свои циничные планы

Реклама
19:21

График отключения света 27 декабря: ситуация в энергосистеме значительно улучшилась

19:10

Как катастрофа с самолетом в Казахстане станет проблемой для Путинамнение

19:05

Укрпочта резко повышает тарифы: отправка каких посылок станет дороже

19:03

Амадор Лопес упал со сцены и оказался в больнице

18:57

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

18:44

РФ пугает наступлением на Херсон: в СНБО озвучили ключевой замысел врага

18:29

От запеченной скумбрии до голливудского салата от Евгения Клопотенко: с чем смаковать новогодний выпуск шоу "Я люблю Украину" 31 декабря

18:15

Что значит, если кошка ходит по дому и мяукает: на что стоит обратить внимание

17:55

Придут беды и несчастья: 3 запрета, которые нельзя нарушать 27 декабря

17:43

Возможен ли массированный обстрел Украины на Новый год: Мусиенко дал свой прогноз

17:30

Сможет каждый: как проверить настоящее сливочное масло или нет в домашних условиях

16:47

Удар по командному пункту РФ в Льгове: погиб замкомандира бригады и 17 военных

16:22

Что делать с вещами умершего до 40 дней: специалисты назвали несколько вариантов

16:17

Готовность поддерживать Украину до победы резко падает в западной Европе - The Guardian

16:05

Рухнувший в Казахстане самолет сбила российская ракета – Euronews

15:14

Враг штурмует наши позиции даже на самокатах и "Жигулях" - командующий Нацгвардией

15:12

Многие хозяйки заблуждаются: на каком режиме стирать постельное белье

14:51

Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ

14:13

Что значит, если упала елка: что, согласно приметам, принесет успех или негатив

14:11

"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

Реклама
13:55

Почему мусульманам нельзя есть свинью: какова на самом деле причина отказа

13:55

Асма умирает: жена Башара Ассада больна раком и находитcя в изоляции в Москве

13:28

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

13:17

Никакой колбасы и мяса: оригинальный рецепт салата "Оливье"Видео

13:17

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

12:42

"В память о нем": Анна Седокова приняла решение после смерти бывшего мужа

12:30

После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

12:23

Армия РФ ударила по центральному рынку Никополя: много раненыхФото

12:21

"Время работает против Кремля": Путин хочет диалога, но Трамп не спешит - Загородний

12:02

Предприятие из Кривого Рога поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников на 30 млн

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять