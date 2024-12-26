Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы

Что обычно ставят на новогодний стол в 2025 году - Главред собрал интересные советы.

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Что нужно поставить на новогодний стол / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как привлечь успех с помощью новогоднего стола

Как правильно оформить стол на Новый 2025 год

Каких блюд стоит избегать на новогоднем столе

Какая скатерть должна быть на Новый год 2025, чтобы привлечь успех и достаток в дом - специалисты рассказали полезные советы. Прежде всего, в год Змеи, стоит выбирать только натуральные ткани - это будет означать достаток владельца. Также в 2025 году ключевыми цветами будут: зеленый, желтый, золотой и коричневый.

Что должно стоять на столе в год Змеи

Астрологи советуют, что на новогодний стол стоит приготовить легкие и одновременно изысканные блюда. Известно, что покровительница года любит простоту, но с изысканностью. Лучше всего подойдут блюда из овощей, морепродуктов и нежного мяса курицы или кролика.

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На стол также стоит поставить большое и разнообразное количество зелени. Также в салаты можно добавлять рукколу, шпинат и петрушку. На Новый год стоит приготовить запеченные или тушеные овощи. Также не забывайте украшать все блюда зеленью, яркими овощами и фруктами. Такие яркие и свежие краски на столе привлекут удачу в новом году.

Зато известный украинский мольфар Максим Гордеев посоветовал, что нужно сделать, чтобы ваш дом не покидала энергия в новом году.

"Мы все знаем, что 2025 год - это год деревянной зеленой змеи. Итак, что любит змея: тропические фрукты, курицу, рыбу, кролика и любую зелень. Сделайте очень уютную сервировку, которая состоит из зеленых, серых и белых цветов. Если вы вот так украсите свой новогодний стол, змея встретит вас с распростертыми объятиями. В таком случае 2025 год станет для вас самым успешным", - рассказал мольфар.

Смотрите видео о том, как правильно оформить новогодний стол в 2025 году:

@molfar Задумывались ли вы, что новогодний стол - это не просто часть праздника, а мощный магнит для энергии в новом году? Год Деревянной Змеи имеет свои правила, и даже мелочи на столе могут либо привлечь удачу, либо заблокировать ваши планы на 2025 год. Что поставить на стол, чтобы финансы, любовь и гармония не покидали ваш дом? И чего категорически нельзя класть, чтобы не привлечь неудачи? А что запрещено одевать на новогоднюю ночь и в каких цветах встречать 2025 год - уже рассказал на странице @molfar ♬ оригинальный звук - МОЛЬФАР МАКС ГОРДЕЕВ

Что нельзя готовить на Новый год 2025 года

Специалисты категорически не советуют в год Змеи готовить блюда из мяса рептилий и экзотических животных, ведь это может противоречить предпочтениям покровительницы года Змеи. Также лучше избегать блюд из свинины или говядины.

Стоит исключить из меню слишком калорийные и жирные блюда из сала, колбасы и жареного мяса. Это не только может привести к тяжести на желудок, но и не поможет задобрить Змею.

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