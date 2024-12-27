Перед таким салатом никто не устоит: шикарный рецепт на новогодний стол

Если вам надоели традиционные салаты, тогда этот рецепт точно для вас. Салат с зернами салат поразит не только оригинальным вкусом, но и ярким видом. Ваши гости точно останутся в восторге от такого блюда!
Кстати, этот салат получается легким и с приятным послевкусием, сообщает Главред со ссылкой на kristina_buleziuk.
Гранатовый салат - рецепт
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 4 яйца
- 1 перец (можно огурец)
- кукуруза консервированная
- майонез
- гранат
Нарежьте на кубики отварное куриное филе, сваренные вкрутую яйца и перец.
Добавьте консервированную кукурузу, заправьте салат майонезом.
По желанию, добавьте соль и перец по вкусу.
Все хорошо перемешайте и сформируйте салат при помощи кулинарного кольца.
Сверху посыпьте салат зернами граната и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с гранатом:
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Кто такая kristina_buleziuk?
kristina_buleziuk - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kristina_buleziuk подписаны более 270 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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