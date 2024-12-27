Перед таким салатом никто не устоит: шикарный рецепт на новогодний стол

Рецепт изысканного салата с необычным вкусом.

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Новогодний салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вам надоели традиционные салаты, тогда этот рецепт точно для вас. Салат с зернами салат поразит не только оригинальным вкусом, но и ярким видом. Ваши гости точно останутся в восторге от такого блюда!

Кстати, этот салат получается легким и с приятным послевкусием, сообщает Главред со ссылкой на kristina_buleziuk.

Гранатовый салат - рецепт

Ингредиенты:

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300 г куриного филе

4 яйца

1 перец (можно огурец)

кукуруза консервированная

майонез

гранат

Нарежьте на кубики отварное куриное филе, сваренные вкрутую яйца и перец.

Добавьте консервированную кукурузу, заправьте салат майонезом.

По желанию, добавьте соль и перец по вкусу.

Все хорошо перемешайте и сформируйте салат при помощи кулинарного кольца.

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Сверху посыпьте салат зернами граната и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с гранатом:

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Кто такая kristina_buleziuk? kristina_buleziuk - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kristina_buleziuk подписаны более 270 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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