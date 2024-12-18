Настоящий фаворит: самый быстрый салат на Новый год 2025

Рецепт очень простого и быстрого салата на новогодний стол.

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Новогодний салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео, depositphotos.com/ua/

Не всегда есть много времени, чтобы готовить сложные салаты, поэтому предлагаем вам рецепт вкусного салата, для которого можно предварительно подготовить некоторые ингредиенты, что сэкономит ваше время.

Кстати, этот салат получается не только вкусным, но и сытным, сообщает Главред со ссылкой на yulia_smachno_tyt.

Салат на новогодний стол – рецепт

Ингредиенты:

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Сладкий перец – 2 шт.;

Ветчина – 1 шт.;

Вареные яйца – 3 шт.;

Маслины - 50 г;

Маринованный лук – 1 шт.;

Майонез;

Соль по вкусу

Болгарский перец нарежьте на крупные кубики.

Ветчину или отварное куриное филе, а также сваренные вкрутую яйца нарежьте на крупные кубики.

Добавьте нарезанные кольцами маслины и маринованный лук.

Заправьте салат майонезом, посолите, все перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Смотрите видео, как готовить салат на новогодний стол:

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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