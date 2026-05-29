Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

Если водитель подвергнет ребенка опасности, ему грозит наказание.

Основные правила перевозки детей в автомобиле

Можно ли возить детей в машине без автокресла

До какого возраста дети могут ездить в автокресле на переднем сиденье

Какие штрафы грозят водителям за неправильную перевозку детей

После появления ребенка нужно заботиться не только о его уходе, но и о безопасности, например, при перевозке в автомобиле. В Украине есть четкие правила, как возить ребенка в машине в зависимости от его возраста.

Главред узнал, что именно нужно знать родителям и какое наказание могут получить водители за несоблюдение правил перевозки детей. Об этом в эфире "Сніданок с 1+1" рассказал адвокат Владимир Филипович.

"Лица ростом до 150 сантиметров обязаны находиться в автокреслах, бустерах, в зависимости от возраста", — подчеркнул он.

Перевозка детей до 18 месяцев разрешена только в автокресле на заднем сиденье, спиной к лобовому стеклу. С 18 месяцев ребенка можно развернуть в автокресле уже в направлении движения.

Также закон позволяет перевозить детей до 3 лет в автокресле на переднем сиденье рядом с водителем, но только спиной к лобовому стеклу и с отключенной подушкой безопасности.

Когда рост ребенка позволяет ему ездить в машине без автокресла или бустера, родители не должны забывать о ремне безопасности.

Какие штрафы предусмотрены за неправильную перевозку детей

Если ребенка перевозят без автокресла или бустера, водителя могут оштрафовать на 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. За повторное нарушение в течение года водителю придется заплатить уже 850 гривен.

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media.

