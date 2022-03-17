Россияне атаковали ракетами три панамских судна в Черном море - Reuters

Россияне атаковали ракетами три панамских судна в Черном море / Минобороны РФ

Три судна под панамским флагом были поражены российскими ракетами в Черном море после вторжения России в Украину. Одно из них затонуло, два других остаются на плаву, но имеют повреждения.

Как сообщили агентству Reuters в Панамском морском управлении (AMP), тремя пострадавшими от российских ракетных атак судами были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. В AMP не сообщили даты, когда они были поражены.

"Мы знаем, что у нас было три судна, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, у нас есть материальный ущерб", - сказал Нориэль Арауз, администратор AMP.

По его словам, в Черном море все еще находятся не менее 10 судов. Он добавил, что российский военный флот ограничивает выход кораблей из этого района.

По данным AMP, у Панамы самый большой в мире реестр судов под ее флагом, превышающий 8000 единиц.

Ранее сообщалось, что российские агрессоры обстреляли в Черном море два судна вблизи порта "Южный". Одно судно шло под флагом Панамы, еще одно – под флагом Молдовы.

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