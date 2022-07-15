Тела 2 детей в Виннице до сих пор не идентифицировали: в ОВА назвали количество без вести пропавших

Тела двух детей в Виннице до сих пор не удалось идентифицировать/ ГСЧС Украины

В Виннице в результате ракетного удара 14 июля погибли 23 человека, из которых трое – это дети. По состоянию на утро 15 июля удалось определить, кем были девять погибших взрослых и один ребенок.

Тела двух детей и 11 взрослых до сих пор не удается идентифицировать. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"День траура... День страшной боли и скорби... 23 человека погибли. 3 детей... Среди которых 4-летняя "солнечная" Лиза...Тела двух детей до сих пор не идентифицированы... Как и 11 взрослых...", – написал Борзов.

Он сообщил, что мама погибшей 4-летней Лизы прооперирована и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Всего в больницах находятся 73 пострадавших, а 18 человек до сих пор в розыске как без вести пропавшие.

В ГСЧС Украины утром 15 июля сообщили, что продолжают разбор завалов. К работам привлекли 437 человек и 66 единиц техники.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Одна из ракет упала рядом с роддомом.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

Среди погибших в Виннице – 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной на занятия по развитию детей. Мама, которая вела свой блог, успела выложить последнее видео с дочкой за 1,5 часа до трагедии. Потом жизнь ребенка оборвалась, а Ирина попала в реанимацию.

Также погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Еще двое врачей, работающих в этом учреждении, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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