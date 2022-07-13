Вертолетный полк РФ остался без замкомандира: ВСУ ликвидировали офицера Пахольского

Заместитель командира 39-го вертолетного полка РФ Виктор Пахольский/ Twitter Штирлиц

В Украине денацифицировался еще один офицер оккупационной российской армии – заместитель командира 39-го вертолетного полка Виктор Пахольский.

Об этом сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter, опубликовав фото ликвидированного защитниками Украины оккупанта.

"Заместитель командира 39-го вертолетного полка, подполковник Пахольский Виктор сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – говорится в сообщении.

Заместитель командира 39-го вертолетного полка РФ Виктор Пахольский/ Twitter Штирлиц

Кроме Пахольського, погиб на войне в Украине и его земляк Александр Телятников, который также родом из Саратовской области. Обе смерти подтвердили местные власти. О "денацификации" обоих захватчиков сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

И хоть Бусаргин пнулся из кожи, чтобы расхвалить оккупантов, рассказывая, что "вечно будет помнить их подвиг" и что они были "настоящими патриотами", местные СМИ и местные власти не обнародовали фотографий и никаких биографических данных погибших захватчиков. Что лишь лишний раз подтверждает, как в России собираются "не забывать их подвиг".

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Ранее украинские воины "денацифицировали" командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова, которого "занесло" в Украину со Среднего Урала.

Напомним, украинские военные "денацифицировали" еще одного российского подполковника – Александра Сорочинского из 4-й танковой Кантемировской дивизии. Он был родом из города под Москвой.

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