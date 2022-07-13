Белорусский пограничник с боем прорвался через границу: он хочет воевать за Украину

Белорусский пограничник с боем прорвался через границу / t.me/DPSUkr

Белорусский пограничник под обстрелами перешел государственную границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины. Он направлялся в нашу страну с единомышленником, однако дойти смог только он.

Как сообщили в Telegram Государственной пограничной службы, неизвестный мужчина без документов незаконно пересек украинскую границу в Волынской области.

Он признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе Беларуси и хочет присоединиться к Силам обороны Украины.

"Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой. Так что дойти до государственной границы смог только один", – говорится в сообщении.

Читайте такжеБелорус Тимур, который в 16 лет выступил против режима Лукашенко, теперь воюет за УкраинуПравоохранительные органы проводят соответствующую проверку, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе мужчины.

Стоит напомнить, что большинство белорусов выступили против того, чтобы Лукашенко втягивал их в войну против Украины. Так проголосовали более 85% опрошенных граждан страны. Об этом стало известно из результатов второго этапа социсследования "Белорусской Аналитической Мастерской".

51,4% опрошенных осуждают Россию за убийство украинцев и разрушение городов. Но следует отметить, что действия РФ поддерживают аж 39,7% белорусов. Борьбу Украины против путинского вторжения поддерживают 37,7% граждан.

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