Белорусы выступили против втягивания их в войну с Украиной

Белорусы не поддерживают участие в войне против Украины / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Большинство белорусов выступили против того, чтобы Лукашенко втягивал их в войну против Украины. Так проголосовали более 85% опрошенных граждан страны. Об этом стало известно из результатов второго этапа социсследования "Белорусской Аналитической Мастерской".

51,4% опрошенных осуждают Россию за убийство украинцев и разрушение городов. Но следует отметить, что действия РФ поддерживают аж 39,7% белорусов. Борьбу Украины против путинского вторжения поддерживают 37,7% граждан.

Сообщается, что чуть более 8% белорусов хотели бы, чтобы страна вступила в украино-российскую войну.

Белорусам также пришлось ответить на вопрос: "Какой из сторон конфликта вы сочувствуете?". Ответы были такими:

Украине - 50,3% участников,

России - 21,1% опрошенных,

и России, и Украине - 19,3%.

Как известно, Лукашенко разрешил России разметить свои войска на границе с Украиной. Такое решение самопровозглашенного президента Беларуси поддерживают 41,2% опрошенных, а 47% - осуждают.

Соучастие Беларуси в войне РФ против Украины признают лишь 32,5% опрошенных и 61,5% так не считают.

Социологи утверждают, что белорусский народ не хочет воевать.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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