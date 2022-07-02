"Мы готовы к этому": в ОП заявили, что "вбросы" о наступлении из Беларуси – это спекуляции РФ

В ОП заявили, что "вбросы" о наступлении из Беларуси – это спекуляции РФ/ ОПУ, Минобороны Беларуси

Постоянное нагнетание ситуации вокруг возможного вторжения белорусских военных в Украину выгодно России. Таким образом РФ пытается увеличить панические настроения среди украинцев.

Для такой цели помимо постоянного запугивания войсками Беларуси также используют ракетные обстрелы мирных украинцев. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк в своем видеообращении.

"Мне кажется, что вся эта информация скорее нужна Российской Федерации для того, чтобы увеличить панические настроения в Украине. Чтобы параллельно шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов и параллельно шла информация о том, что вроде бы завтра будет еще какое-то наступление", – отмечает Подоляк.

Тем не менее украинские войска готовы к любому сценарию. С точки зрения обороны на границе Украины и Беларуси защитники Украины готовы оказать сопротивление.

Лукашенко сейчас пытается "усидеть на двух стульях" – он хочет быть одновременно и здесь, и там, говорит советник председателя ОП.

Если же опасность будет реальной, украинская власть предупредит об этом граждан, пообещал Подоляк.

"Если Лукашенко нужно доказать, что белорусской армии не существует, они могут это сделать. Но если серьезно, то о любой опасности мы предупредим заранее. И к любым сценариям мы готовы. Поэтому давайте спокойно работать над тем, чтобы Украина одержала победу и выиграла эту войну только на своих условиях. И чтобы Российской Федерации на территории Украины больше никогда не было", – подытожил советник главы ОП.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия изменила тактику в войне против Украины. Он отметил, что захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы оно пошло на некоторые уступки Москве.

Также ранее Подоляк заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки. По его словам, мир устал от личных "комплексов " Путина".

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