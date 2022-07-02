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Ракетные удары по жилым домам: у Зеленского раскрыли новую тактику РФ

2 июля 2022, 09:28

Захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей, подчеркнул Михаил Подоляк.

российские военные в Киевской области
Российские оккупанты в Украине / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия изменила тактику в войне против Украины.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы то пошло на некоторые уступки Москве.

"Это новая тактика России - бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - сказал представитель ОП.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что россияне не учитывают, как реагирует мир на эти нечеловеческие атаки крылатыми ракетами.

"Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки". С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили: "давайте как-то заканчивать войну", - уточнил советник главы ОП.

Подоляк также объяснил, как можно сломать новую тактику РФ: "Нам, во-первых, действительно нужна противовоздушная оборона. Нам нужна не только ПВО, но и система противоракетной обороны. И их нам передадут, потому что это является ключевым, чтобы сломать новую концепцию войны России".

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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