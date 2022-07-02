Вернулся домой в гробу: ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии

ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии / Telegram Штирлиц

Украинские военные ликвидировали еще одного старшину оккупантов, который приехал на войну в Украину из Бурятии.

Старший прапорщик Евгений Зарубин уже вернулся домой в гробу, и в субботу, 2 июля, состоятся его похороны в бурятском селе Зарубино. Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Эксплуататор летательных двигателей морской авиации старший прапорщик Зарубин Евгений из бурятского села Зарубино сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – отметил украинский офицер.

При этом российские пропагандистские СМИ пишут, что Зарубин был посмертно награжден орденом за мужество.

ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии/ Instagram Штирлиц

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще нескольких офицеров российских оккупационных войск. Украинские защитники уничтожили старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова из Подольска Московской области. Также были ликвидированы два старших лейтенанта армии РФ – Михаил Лукин и Дмитрий Заикин.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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