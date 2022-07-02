Вернулся домой в гробу: ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии

Захватчик сделал "жест доброй воли" и денацифицировался.
Украинские военные ликвидировали еще одного старшину оккупантов, который приехал на войну в Украину из Бурятии.
Старший прапорщик Евгений Зарубин уже вернулся домой в гробу, и в субботу, 2 июля, состоятся его похороны в бурятском селе Зарубино. Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Эксплуататор летательных двигателей морской авиации старший прапорщик Зарубин Евгений из бурятского села Зарубино сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – отметил украинский офицер.
При этом российские пропагандистские СМИ пишут, что Зарубин был посмертно награжден орденом за мужество.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще нескольких офицеров российских оккупационных войск. Украинские защитники уничтожили старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова из Подольска Московской области. Также были ликвидированы два старших лейтенанта армии РФ – Михаил Лукин и Дмитрий Заикин.
Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.
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