Враг штурмует Лисичанск и пытается взять город в кольцо: в НГУ рассказали о жестоких боях

Враг ведет активные наступательные действия, подчеркнул Руслан Музычук.
Одна из самых сложных ситуаций на фронте складывается на востоке Украины - на Лисичанском и Бахмутском направлениях.
Как рассказал в эфире украинских телеканалов сказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, враг ведет активные наступательные действия.
"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", - сказал представитель Нацгвардии.
По его словам, целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.
Музычук добавил, что сейчас под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск.
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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
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