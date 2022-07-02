Враг штурмует Лисичанск и пытается взять город в кольцо: в НГУ рассказали о жестоких боях

Оккупанты РФ штурмуют Лисичанск / Facebook

Одна из самых сложных ситуаций на фронте складывается на востоке Украины - на Лисичанском и Бахмутском направлениях.

Как рассказал в эфире украинских телеканалов сказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, враг ведет активные наступательные действия.

"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", - сказал представитель Нацгвардии.

По его словам, целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Музычук добавил, что сейчас под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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