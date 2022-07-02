"Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по Беларуси

Лукашенко обвинил Украину в попытке ракетного удара по Беларуси / Минобороы РФ, Белсат

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина пыталась ударить ракетами по территории Беларуси. Однако у военных ничего не удалось, потому что якобы белорусы сбили все эти ракеты. Такое заявление он сделал во время выступления на торжествах накануне дня независимости страны, сообщает российский канал РЕН ТВ.

Лукашенко уверяет, что украинские ракеты должны были долететь до военных объектов Беларуси.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины", - заявил Лукашенко.

В то же время Лукашенко утверждает, что Беларусь не хочет воевать с Украиной, но "Минск и Москва должны быть готовы в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада".

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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