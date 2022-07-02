УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по Беларуси

2 июля 2022, 20:28

Лукашенко утверждает, что украинские войска якобы пытались обстрелять ракетами военные объекты на территории Беларуси.

false
Лукашенко обвинил Украину в попытке ракетного удара по Беларуси / Минобороы РФ, Белсат

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина пыталась ударить ракетами по территории Беларуси. Однако у военных ничего не удалось, потому что якобы белорусы сбили все эти ракеты. Такое заявление он сделал во время выступления на торжествах накануне дня независимости страны, сообщает российский канал РЕН ТВ.

Лукашенко уверяет, что украинские ракеты должны были долететь до военных объектов Беларуси.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины", - заявил Лукашенко.

В то же время Лукашенко утверждает, что Беларусь не хочет воевать с Украиной, но "Минск и Москва должны быть готовы в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада".

Читайте также"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес Запада

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

Другие новости:

война в Украине Александр Лукашенко российское вторжение вторжение Беларуси в Украину ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:43

Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

20:33

Гороскоп на завтра 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

20:28

"Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по БеларусиВидео

20:10

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

"Смотрели, как на воинов": освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантовВидео

Реклама
19:51

"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARSВидео

19:38

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки и отбили штурм возле трех сел – ГенштабВидео

19:19

"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес ЗападаВидео

19:17

Запад прошляпил Путина, или Как заставить россиян взять на себя вину за войну в Украинемнение

19:10

Враг может пойти в наступление на Киев: есть только два условия - МВДВидео

18:45

"Земля и руины": астролог назвала город, который ждет настоящий "ад" и участь МариуполяВидео

18:43

Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВДВидео

18:22

ВСУ мощно ударили по оккупантам из САУ Panzerhaubitze 2000 и показали "горячие кадры"Видео

17:56

"Вынужден бродить по всем": Подоляк высмеял Путина за просьбы помочь в войнеВидео

17:53

Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептВидео

17:32

"Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело": ракета убила 8-летнюю девочку в ОчаковеВидео

17:06

"Дети притворились мертвыми": в Минобороны РФ рассказали бредни о ракетном ударе по ОдесчинеВидео

16:54

"Русским духом больше не пахнет": ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на ЗмеиномВидео

16:43

"Повсюду было месиво": очевидец рассказала детали ракетного удара по многоэтажке в СергеевкеФотоВидео

16:31

Вторжение Беларуси: военный эксперт рассказал, почему Лукашенко не отдает приказ

Реклама
16:30

Штаб РФ взлетел на воздух вместе с десятком оккупантов: в ВСУ показали огненные кадрыВидео

16:07

Самое полезное и уникальное варенье из мяты на зиму из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

15:54

В Кременчуге возросло число жертв ракетного удара по ТЦ АмсторФотоВидео

15:54

"Ждем ответочку": морпехи ВСУ уничтожили Стугной танк РФВидео

15:37

"Лукашенко держат за горло": Климкин объяснил, что сделает Запад в случае нападения РБ на УкраинуВидео

15:29

Появилось письмо спецназовцев РБ Лукашенко о войне с Украиной: в Сети указали на фейкВидео

15:29

"Начинай какую-нибудь перестрелку": Путин может натравить Лукашенко на Литву или Польшу – КлимкинВидео

15:28

Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:06

"Медведь, собака и три блохи": почему Украине надо отвоевать оккупированные территории до конца годамнение

14:59

"Царит дух Змеебаевки": ВСУ проводят "зачистку" Змеиного от вражеской техники - БратчукВидео

14:48

"Мы готовы к войне с РБ": в ОП заявили, что "вбросы" о наступлении из Беларуси – это спекуляции РФВидео

14:45

Укрпочта ввела новые тарифы: главные изменения в условиях доставкиВидео

14:17

Вернулся домой в гробу: ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии

14:13

Армия Украины ударила по войскам РФ на юге: разбили три склада боеприпасов и ЗРК ТорВидео

14:00

Ядерные боеголовки для Беларуси от Путина: Жданов объяснил, почему глава Кремля к этому не готов

13:59

Враг штурмует Лисичанск и пытается взять город в кольцо: в НГУ рассказали о жестоких бояхВидео

13:42

Россияне хвастаются, как добивают раненых украинцев: жесткий перехват от СБУВидео

13:38

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ ликвидировали майора ВДВ армии РФ

13:21

Хакеры из РФ дерзко угрожали Литовской железной дороге: их отправили вслед за русским кораблемВидео

13:03

У Огневич появился новый преследователь: пришел к ней домой

Реклама
12:56

"Терпи, моя красавица": глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борщаВидео

12:28

Украинцам грозит новый дефицит топлива на АЗС: названа причина и срокиВидео

12:27

Грандиозный взрыв: ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасовВидео

12:26

Путин будет давить на Лукашенко и ОДКБ, он потребует войска или технику для захвата Украины – ЖдановВидео

12:09

Пять вещей, которые должен знать каждый Телец перед тем, как декорировать свой дом

12:02

Гороскоп на сегодня 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

11:59

"Личные комплексы Путина": у Зеленского ответили на шантаж и террор РФ

11:52

"Осколок попал в живот": оккупанты убили 17-летнюю бандуристкуВидео

11:46

Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГВидео

11:33

План Путина – затянуть бои на востоке Украины, он опасается сближения Киева с ЕС и НАТО – РасмуссенВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять