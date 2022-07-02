"Лукашенко держат за горло": Климкин объяснил, что сделает Запад в случае нападения РБ на Украину

Климкин заявил, что Запад имеет план на случай вторжения РБ в Украину / Пресс-служба президента Беларуси, Минобороны Беларуси

Если Беларусь всё-таки вторгнется в Украину, то западные государства не будут молчать. У них есть план на такой случай. Всего несколько решений могут убить белорусскую экономику.

Экономика РБ не переживет, если мир введет ограничения на нефтепродукты и удобрения из Беларуси. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном"на 1+1.

Он отмечает, что в случае нападения Беларуси на Украину Запад может ужесточить санкции. Однако только этого будет недостаточно.

"План есть, я об этом знаю, и повышение санкций и еще некоторые вещи. Но на самом деле санкций не достаточно и против России, и против Беларуси. Повысить уровень именно сейчас было бы очень классно. Я не ожидаю, что ЕС это сделает в ближайшие дни, но до конца лета такой шанс есть", – говорит Климкин.

По его словам, Запад держит Лукашенко за горло.

"Что касается Лукашенко, его Запад очень четко держит за горло. Поскольку это экспорт нефтепродуктов, удобрений, и если этого нет – белорусская экономика мертва", – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что постоянное нагнетание ситуации вокруг возможного вторжения белорусских военных в Украину выгодно России. Таким образом РФ пытается увеличить панические настроения среди украинцев. Он отметил, что украинцев предупредят, если Беларусь действительно будет готова наступать.

Ранее Климкин отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по указанию главы Кремля Владимира Путина может устроить провокацию на границе с Польшей или Литвой.

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