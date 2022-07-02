Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГ

В Украине оценили угрозу атаки из Беларуси / Минобороны Беларуси

Признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в разведке утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси.

Представитель МВД уточнил, что в этом вопросе украинцы сталкиваются с массированным применением дезинформации.

"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил он.

В то же время Енин подчеркнул, что есть информация о возможных провокациях, в частности, направлении в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.

"Именно поэтому нашими правоохранителями введен усиленный режим несения службы на блокпостах", - сказал он.

Ранее полковник запаса Олег Жданов сказал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также Жданов говорил, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть много рычагов влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Жданов отметил, что сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы заставить его полноценно вступить в войну. Это выгодно РФ, так как отроется второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать войска с других направлений.

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