Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГ

Есть информация о возможных провокациях со стороны Беларуси, говорит Евгений Енин.
Признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в разведке утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси.
Представитель МВД уточнил, что в этом вопросе украинцы сталкиваются с массированным применением дезинформации.
"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил он.
В то же время Енин подчеркнул, что есть информация о возможных провокациях, в частности, направлении в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.
"Именно поэтому нашими правоохранителями введен усиленный режим несения службы на блокпостах", - сказал он.
Ранее полковник запаса Олег Жданов сказал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.
Также Жданов говорил, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть много рычагов влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Жданов отметил, что сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы заставить его полноценно вступить в войну. Это выгодно РФ, так как отроется второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать войска с других направлений.
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