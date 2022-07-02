Ядерные боеголовки для Беларуси от Путина: Жданов объяснил, почему глава Кремля к этому не готов

Ядерное оружие будет усиливать Лукашенко, считает Олег Жданов / ua.depositphotos.com

Владимир Путин, несмотря на свое обещание Лукашенко, не будет торопиться с передачей Беларуси ракетных комплексов "Искандер-М", с помощью которых можно запускать и ракеты с ядерными боеголовками.

Такое мнение в интервью Главреду выразил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, наличие у Беларуси этих комплексов может усилить позиции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что крайне нежелательно для Кремля.

"Путин никогда в жизни не будет усиливать Лукашенко. Никогда. Он его сейчас не может переубедить, побороть. А если еще Путин даст Лукашенко ядерную боеголовку, то он тем более не заставит Лукашенко подписать договор о Союзном государстве. Поэтому Путин ничего Лукашенко передавать не будет", - считает Жданов.

И добавляет, что к тому моменту, когда Путин пообещает передать эти комплексы, республики Беларусь как самостоятельного юридического лица существовать не будет - это все будет Россией.

При этом, по мнению эксперта, Беларусь могут поставить перед фактом - то есть вероятен сценарий, когда российские войска зайдут на территорию Беларуси и объявят о том, что у них с собой есть ядерное оружие.

Однако, как уточняет Жданов, самовольное размещение Россией в Беларуси ядерных боеголовок пока маловероятно из-за позиции Запада.

Читайте такжеЕсли Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели Лукашенко"Запад сегодня настроен более жестко и не готов идти ни на какие компромиссы и уступки. Запад стремится показать свою силу. Получается, что Запад хочет показать свою силу на Путине, но тут влезает Лукашенко и говорит: "Давайте, договоритесь со мной". Ему отвечают: "Нет, парень. Либо мы тебя давим, как курицу давит каток, и Беларусь становится демократической, либо отойди в сторону, и дальше продолжаем борьбу". Сегодня Запад не готов к компромиссам, а Лукашенко хочет очень большой компромисс – сохранение себя во власти", - убежден Жданов.

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