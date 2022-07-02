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Бунт в Беларуси: спецназовцы предупредили Лукашенко о "самоубийственности" войны

2 июля 2022, 15:29

Белорусские военные заявили о "грубейшем нарушении" властями России белорусской конституции.

беларусь, пограничники
Военные Беларуси выступили против войны с Украиной / Facebook/GpkGovBY

Белорусские военные предупредили Александра Лукашенко о том, что вступление Минска в войну против Украины может уничтожить суверенитет Беларуси.

Об этом идет речь в письме военнослужащих 5-й особой бригады специального назначения вооруженных сил Республики Беларусь на имя Лукашенко. Фото письма публикует издание Гордон.

По словам офицеров бригады, они наблюдают "грубейшее нарушение" властями России белорусской конституции, согласно которой "Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику".

Белорусские спецназовцы уверены, что попытка президента РФ Владимира Путина втянуть Беларусь в войну "являются ничем иным, как уничтожением суверенитета Республики Беларусь".

Они подчеркнули, что поддержка Путина в агрессии против Украины "повлечет огромные человеческие потери среди военных и гражданского населения", а вступление в войну против Украины "и стран Европы и Америки, поддерживающих ее суверенитет", надолго сделает Беларусь государством-изгоем.

"Вступление в войну на стороне России для Республики Беларусь будет настоящим самоубийством. Политическая изоляция и международные экономические санкции, которые неизбежно повлечет за собой агрессия в отношении Украины, станут губительными для нашей страны, не имеющей, в отличие от РФ, запаса прочности в виде запаса природных ресурсов", – добавили авторы письма.

/ gordonua.com
/ gordonua.com

Добавим, что в Сети обратили внимание на то, что это письмо может быть фейковым.

Ранее Олег Жданов отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также эксперт объяснял, что Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина. Он вполне может переметнуться на сторону Запада в обмен на определенные гарантии.

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