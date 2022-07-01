"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст Путина

Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст Путина / скриншот

Александр Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина. Он вполне может переметнуться на сторону Запада в обмен на определенные гарантии.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду пояснил, что уже сейчас белорусский диктатор ищет лазейки, чтобы не присоединяться к России в открытой войне против Украины.

"Лукашенко предает Путина постоянно. Он 20 лет водит Путина за нос – 20 лет подписывается Союзное государство. И сегодня есть данные о том, что Лукашенко постоянно ищет контакты на Западе. Он готов (предать Путина, – ред.) за гарантии личной безопасности и безопасности своей семьи, но при условии сохранения власти. Пока еще Лукашенко держится за власть. И только по этой причине Запад не идет на контакты с ним. Но Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина", - пояснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что если Лукашенко на Западе пообещают, что он останется номинальным главой государства, то его политика резко изменится.

Читайте такжеПутин будет его дожимать: эксперт объяснил, почему Лукашенко боится нападать на Украину"И завтра Лукашенко действительно может постараться вытолкать российские войска с территории Беларуси, тем более, их там сейчас не особо много. Как говорил один мой заместитель по политической части, все для победы, вплоть до предательства. На мой взгляд, это – лозунг Лукашенко, и он действует в соответствии с этим лозунгом", - подытожил Жданов.

Ранее политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии Главреду рассказал, что Беларусь и России - очень связаны между собой, поэтому вступление Беларуси в войну на стороне Украины исключено.

"Война есть война, и воевать белорусы не горят желанием ни на стороне Украины, ни на стороне России. Беларусь привязана к России, она находится в ее информационном и культурном поле. Потому вероятность вступления Лукашенко в войну на стороне Украины нулевая", - пояснил эксперт.

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