"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес Запада

белорусские военные, лукашенко / Reuters, Минобороны Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что западные страны якобы "растят монстра в Украине", пишет БЕЛТА

По информации СМИ, с соответствующим заявлением Лукашенко выступил на собрании по случаю Дня независимости. Большую часть своего выступления он посвятил временам Второй мировой войны.

В частности, по его словам, западные страны якобы открыто говорят о возможной аннексии белорусских и украинских территорий.

"Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", - добавил Лукашенко.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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