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Поехал домой в гробу: воины ВСУ ликвидировали командира танковой роты армии РФ с Урала

12 июля 2022, 21:17

Российского захватчика занесло в Украину со Среднего Урала, однако он уже успел вернуться домой на свои похороны.

Командир танковой роты оккупантов Евгений Русанов из Урала
Командир танковой роты оккупантов Евгений Русанов с Урала/ Telegram Штирлиц

Украинские воины "денацифицировали" командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова, которого "занесло" в Украину со Среднего Урала.

О том, что российский командир поехал домой в гробу, сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram, обнародовав фото ликвидированного оккупанта.

"Командир танковой роты капитан Евгений Русанов сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал украинский офицер.

Смерть захватчика подтверждают и там, откуда он родом. Российские СМИ сообщили, что Русанова похоронили 12 июля в городе Заречный. В оккупанта остались мама, отец, жена и дети.

При этом деталей гибели командира танковой роты российские медиа не обнародуют.

Командир танковой роты оккупантов Евгений Русанов из Урала
Командир танковой роты оккупантов Евгений Русанов с Урала/ Telegram Штирлиц
Похороны командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова из Урала
Похороны командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова с Урала / Telegram Штирлиц

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковника Алексея Горобца во время удара по оккупантам на Херсонщине. Захватчика удалось опознать только по ДНК.

Напомним, украинские воины отбили штурмы российских захватчиков на нескольких направлениях фронта. Так, оккупанты пытались продвинуться вперед с боем в селе Дементиевка в Харьковской области, а также в районе семи населенных пунктов в Донецкой области.

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