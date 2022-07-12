ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии РФ: тело опознали только по ДНК

Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковник Алексей Горобец/ bloknot-volgograd.ru

Украинские воины ликвидировали командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковника Алексея Горобца.

Захватчик был родом из Волгограда. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

О гибели высокопоставленного оккупанта и еще нескольких российских офицеров сообщал ранее также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он поделился в своем Telegram постом, в котором сказано, что Горобец вместе с другим офицерами были ликвидированы метким ударом по оккупантах на Херсонщине из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Погиб российский полковник Алексей Горобец/ Telegram Штирлиц

Такую информацию подтверждают также и российские СМИ. В частности, Волгоградский ресурс "Блокнот" со ссылкой на слова вдовы оккупанта Горобца сообщил, что для опознания тела погибшего понадобился тест ДНК.

Погиб российский полковник Алексей Горобец/ Telegram Штирлиц

Напомним, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели 150 российских оккупантов, включая генерала и пяти офицеров в результате удара Вооруженных сил Украины по их базе в оккупированной части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что взрыв после "прилета" произошел на складе российских боеприпасов, который враг обустроил в Новой Каховке. На складе были ракеты к вражеским ПВО.

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