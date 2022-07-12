Ударами HIMARS уничтожен российский генерал-майор из Крыма

ВСУ уничтожили российского генерал-майора Насбулина

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели 150 российских оккупантов, включая генерала и пяти офицеров в результате удара Вооруженных сил Украины по их базе в оккупированной части Херсонской области.

По его данным среди погибших начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.

"После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. Полковник Кенс, о гибели которого мы сообщали вчера, погиб там же. А кроме него – командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль, начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев. Всего погибших более 150, включая 5 офицеров", - говорится в сообщении.

Добавим, что в российском сегменте Сети подтверждают информацию о ликвидации начальника штаба 22-го армейского корпуса рф, генерал-майора Насбулина, а вместе с ним еще нескольких российских командиров, в результате попадания наших ракет по штабу оккупантов в Херсонской области.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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