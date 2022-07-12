ВСУ заставили оккупантов бежать при штурме вблизи 8 населенных пунктов/ Генштаб ВСУ

Украинские воины отбили штурмы российских захватчиков на нескольких направлениях фронта. Так, оккупанты пытались продвинуться вперед с боем в селе Дементиевка в Харьковской области, а также в районе семи населенных пунктов в Донецкой области.

Однако воины ВСУ во всех этих случаях "дали оккупантам на орехи" и заставили их отойти. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер вторника, 12 июля.

На Донетчине оккупанты пытались вести штурмовые действия для улучшения своего тактического положения вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Но украинские воины не дали оккупантам продвинуться вперед. Защитники Украины нанесли врагам значительные потери, после чего те были вынуждены отступить.

С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем неподалеку от Долины.

"При попытке продвинуться в направлении Спорного – Ивано-Дарьевки (тоже Донецкая область – ред.) враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Однако в течение дня российские захватчики обстреливали позиции украинских военных, а также населенные пункты на разных направлениях – и не только артиллерийским огнем, а иногда и авиацией.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к скорейшему присоединению к своему составу временно оккупированных территорий Украины. Именно для этого оккупационные власти раздают украинцам паспорта РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Напомним, украинские воины ликвидировали командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковника Алексея Горобца во время удара по оккупантам на Херсонщине. Захватчика удалось опознать только по ДНК.

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