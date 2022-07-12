Россия готовится к аннексии украинских территорий - разведка

РФ готовится к аннексии украинской территории / 24 канал, ГПСУ

Россия готовится к скорейшему присоединению к своему составу временно оккупированных территорий Украины. Именно для этого оккупационная власть раздает украинцам паспорта РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его данным, РФ уже готовит законодательство, которое позволит Кремлю аннексировать украинские земли.

"Мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября — это единственный день голосования", — сказал Скибицкий.

Он также добавил, что стратегической целью России была полная оккупация Украины. Однако эту цель достичь так и не удалось.

Читайте такжеРФ бросит силы на полную или частичную аннексию Харьковщины – ISW

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ..

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

Другие новости: