Россия готовится к аннексии украинских территорий - разведка

В РФ готовят законодательную базу, которая позволит Кремлю аннексировать территории. Раздача российских паспортов также связана с этим.
Россия готовится к скорейшему присоединению к своему составу временно оккупированных территорий Украины. Именно для этого оккупационная власть раздает украинцам паспорта РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
По его данным, РФ уже готовит законодательство, которое позволит Кремлю аннексировать украинские земли.
"Мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября — это единственный день голосования", — сказал Скибицкий.
Он также добавил, что стратегической целью России была полная оккупация Украины. Однако эту цель достичь так и не удалось.
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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.
Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ..
Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.
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