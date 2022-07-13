"Денацифицировался": ВСУ ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФ

Подполковник Александр Сорочинский из 4-й танковой Кантемировской дивизии РФ/ Telegram Штирлиц

Украинские военные "денацифицировали" еще одного российского подполковника – Александра Сорочинского из 4-й танковой Кантемировской дивизии.

Он родом из города под Москвой. Об этом сообщает на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, который ведет поименную базу данных погибших оккупантов и коллаборантов.

"Веселый парень из 4-й танковой дивизии подполковник Сорочинский Александр Евстафьевич из Наро-Фоминска демилитаризовался во время "специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтверждает офицер украинской армии Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram.

Подполковник Александр Сорочинский из 4-й танковой Кантемировской дивизии РФ/ Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Напомним, ранее украинские воины "денацифицировали" командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова, которого "занесло" в Украину со Среднего Урала.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковника Алексея Горобца во время удара по оккупантам на Херсонщине. Захватчика удалось опознать только по ДНК.

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