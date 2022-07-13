"Денацифицировался": ВСУ ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФ

Украинские воины ликвидировали еще одно "высокопоставленное цабе" в российской армии.
Украинские военные "денацифицировали" еще одного российского подполковника – Александра Сорочинского из 4-й танковой Кантемировской дивизии.
Он родом из города под Москвой. Об этом сообщает на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, который ведет поименную базу данных погибших оккупантов и коллаборантов.
"Веселый парень из 4-й танковой дивизии подполковник Сорочинский Александр Евстафьевич из Наро-Фоминска демилитаризовался во время "специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Эту информацию также подтверждает офицер украинской армии Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram.
Напомним, ранее украинские воины "денацифицировали" командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова, которого "занесло" в Украину со Среднего Урала.
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковника Алексея Горобца во время удара по оккупантам на Херсонщине. Захватчика удалось опознать только по ДНК.
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