Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии

Чтобы "прочистить дорогу" на Славянск и Краматорск, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии/ sprotyv.info, Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска в течение следующей недели вероятнее всего бросят все силы на то, чтобы захватить два небольших городка в Донецкой области – Северск и Долина.

Эти населенные пункты захватчикам нужны, чтобы подобраться поближе к крупным городам региона – Славянску и Краматорску, которые оккупанты хотят захватить следующими. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании Тwitter.

Кроме этого в британской разведке отмечают, что оккупационная российская власть пытается наладить собственное управление на временно оккупированных территориях Украины.

"Недавно это включало инициативу побратимства российских и украинских регионов для развития постконфликтных администраций и указы, которые облегчат украинцам получение российского гражданства", – отмечают в разведке.

Также в Минобороны Великобритании отметили, что антироссийские настроения, которые царят среди украинцев на оккупированных россиянами территориях, приводят к нападениям на российских чиновников и коллаборантов.

При этом в британской разведке отмечают, что таких нападений может стать еще больше. А это в свою очередь усилит давление на сокращенные военные формирования РФ, которые находятся на оккупированных территориях.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что наступление российских оккупантов к северу от Славянска, к востоку от Северска и штурм к северу от Харькова были абсолютно безуспешными.

Напомним, по словам директора Института трансформации общества, экономиста и политолога Олега Соскина, война затянется на 10-15 лет, если Украина в ближайшее время не вернет Херсон.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: