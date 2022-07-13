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Оккупанты на Херсонщине со всех ног бежали от ВСУ и бросили свою технику

13 июля 2022, 09:24

Оккупанты "подарили" Вооруженным силам Украины танк Т-72, две единицы БМП-2, БМД и БТР. Техника находится в рабочем состоянии и с боекомплектом.

Танк Т-72
Танк Т-72 теперь будет на вооружении ВСУ / Фото УНИАН, Википедия

Во время освобождения села Потемкино Херсонской области российские оккупанты сбежали с поля боя и бросили свою бронетехнику.

Танк Т-72, две единицы БМП-2, БМД и БТР - в рабочем состоянии и с боекомплектом. Теперь трофеи находятся на вооружении в ВСУ. Об этом сообщил во время вечернего брифинга руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во вторник, 12 июля.

"В селе Потемкино, которое наши войска недавно освободили, бегущие орки оставили свою технику. Причем в рабочем состоянии и с боекомплектом. Это танк Т-72, две единицы БМП-2, БМД и БТР. Боевые машины переданы ВСУ", – сообщил чиновник.

Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили новейшую российскую боевую машину пехоты БМП-3. В ходе боестолкновения противник бросил практически невредимую боевую машину с боекомплектом.

Ранее украинские защитники захватили элитный трофей - зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. Теперь он будет служить нашим бойцам для уничтожения врага его же оружием.

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