"Русский придет - порядок наведет": оккупанта-"хозяина" упаковали в черный мешок в Украине

Захватчик так и достиг поставленных целей "спецоперации".
В Украине был ликвидирован очередной российский оккупант. В соцсетях он обещал "навести порядок" в нашей стране.
Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Twitter опубликовал фото российского захватчика, которого так и не дождалась любимая.
Российский солдат был довольно дерзкий, но безграмотный.
"Русский придет - порядок наведет", - писал он при жизни в соцсетях.
"Love Story з 200", - прокомментировал фото офицер ВСУ.
Напомним, ранее Украине "денацифицировался" еще один офицер оккупационной российской армии – заместитель командира 39-го вертолетного полка Виктор Пахольский.
Читайте такжеСама вызвалась на войну: в Украине погибла первая оккупантка из армии РФТакже мы сообщали, что украинские воины "денацифицировали" командира танковой роты оккупантов Евгения Русанова, которого "занесло" в Украину со Среднего Урала.
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