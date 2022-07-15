Генерал США назвал главную проблему на пути поставок оружия Украине

Запад пытается решить эту проблему. Возможно, количество оружия, которое поступает для ВСУ от других государств, удастся увеличить.
Запад предоставляет Украине одни из лучших единиц вооружения, чтобы наше государство могло отбивать российские атаки. Но оружия всё равно не хватает, в ВСУ нуждаются в получении большего его количества. Однако с поставками возникли проблемы, и главная причина этого – неготовность производственных мощностей западных стран перейти на "военные рельсы".
Сейчас производство оружия в западных государствах остается на таком уровне, каким оно было и в мирное время. Об этом сказал бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, пишет "РБК-Украина".
До февраля 2022 года, когда Россия реализовала преступное широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада не создавали запасов вооружений и боеприпасов, которые могли бы позволить выдержать длительную войну. И сейчас многие страны тоже продолжают мыслить реалиями мирного времени.
Однако во многих странах всё-таки произошли некоторые изменения.
"Но НАТО и западные страны, которые поддерживают Украину, видят совсем другой мир. И мы можем говорить о том, как быстро изменился Альянс за последние три месяца", – отметил американский генерал в отставке.
По словам Арнольда, странам трудно быстро нарастить изготовления нового оружия, а также увеличить мощности по ремонту резервной военной техники для отправки Украине.
"Это длинная и сложная цепочка поставок. И быстро нарастить эти производственные мощности не получится. Но думаю, что точно может быть увеличение поставок в Украину. Что будет сложно, так это обеспечивать их на долгосрочной основе", – отмечает генерал армии США в отставке.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских оккупантов. ВСУ ударили по захватчикам в пгт Новая Маячка Олешковского района. Были поражены штаб и казармы оккупантов.
Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и составам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.
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