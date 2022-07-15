Генерал США назвал главную проблему на пути поставок оружия Украине/ Википедия, Генштаб ВСУ

Запад предоставляет Украине одни из лучших единиц вооружения, чтобы наше государство могло отбивать российские атаки. Но оружия всё равно не хватает, в ВСУ нуждаются в получении большего его количества. Однако с поставками возникли проблемы, и главная причина этого – неготовность производственных мощностей западных стран перейти на "военные рельсы".

Сейчас производство оружия в западных государствах остается на таком уровне, каким оно было и в мирное время. Об этом сказал бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, пишет "РБК-Украина".

До февраля 2022 года, когда Россия реализовала преступное широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада не создавали запасов вооружений и боеприпасов, которые могли бы позволить выдержать длительную войну. И сейчас многие страны тоже продолжают мыслить реалиями мирного времени.

Однако во многих странах всё-таки произошли некоторые изменения.

"Но НАТО и западные страны, которые поддерживают Украину, видят совсем другой мир. И мы можем говорить о том, как быстро изменился Альянс за последние три месяца", – отметил американский генерал в отставке.

По словам Арнольда, странам трудно быстро нарастить изготовления нового оружия, а также увеличить мощности по ремонту резервной военной техники для отправки Украине.

"Это длинная и сложная цепочка поставок. И быстро нарастить эти производственные мощности не получится. Но думаю, что точно может быть увеличение поставок в Украину. Что будет сложно, так это обеспечивать их на долгосрочной основе", – отмечает генерал армии США в отставке.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских оккупантов. ВСУ ударили по захватчикам в пгт Новая Маячка Олешковского района. Были поражены штаб и казармы оккупантов.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и составам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

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