Накрыли штаб и казармы РФ: подробности мощного удара ВСУ на Херсонщине

ВСУ ударили по захватчикам в пгт Новая Маячка Алёшковского района.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских оккупантов.
ВСУ ударили по захватчикам в пгт Новая Маячка Алёшковского района, сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
По его данным, украинские защитник результативно отработали по позициям российских оккупантов в четверг вечером.
Советник главы Херсонской ОГА уточнил, что в результате удар был нанесен по бывшему санаторию, где размещались казармы и командный пункт оккупантов РФ.
"Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", - добавил Хлань.
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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.
В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.
"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.
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