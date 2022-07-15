Накрыли штаб и казармы РФ: подробности мощного удара ВСУ на Херсонщине

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада / Фото УНИАН

В Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских оккупантов.

ВСУ ударили по захватчикам в пгт Новая Маячка Алёшковского района, сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его данным, украинские защитник результативно отработали по позициям российских оккупантов в четверг вечером.

Советник главы Херсонской ОГА уточнил, что в результате удар был нанесен по бывшему санаторию, где размещались казармы и командный пункт оккупантов РФ.

"Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", - добавил Хлань.

Читайте такжеПокушение на гауляйтера Сальдо и удар по офицерам Росгвардии: детали взрывов в Херсоне

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще: