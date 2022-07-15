Постоянно в одиночестве, не принимает даже близких: британский политолог рассказал о паранойе Путина

Британский политолог рассказал о паранойе Путина/ Reuters

Российский президент Владимир Путин зациклен на своей безопасности и так боится смерти, что это переросло в паранойю. Он окружил себя кучей охраны, постоянно ездит в кортеже из почти двух десятков автомобилей, включая скорую помощь. При этом такая паранойя у Путина давно.

Об этом рассказал британский политолог, профессор и специалист по вопросам международной преступности и проблем безопасности, связанных с РФ, Марк Галеотти в своей статье для издания Daily Mail. В материале Галеотти, в частности, вспоминает свой опыт жизни в Москве и рассказывает, что ему известно о паранойе Путина.

По его словам, несколько лет назад он жил на Кутузовском проспекте, который является одной из дорог, ведущей к центру Москвы. Когда кортеж Путина двигался к Кремлю, то часто проезжал по этому проспекту.

"Путин никогда не любил путешествовать вертолетами, поэтому феерия из 18 машин, включая мотоциклы и машину скорой помощи и ряд блестящих черных лимузинов с тонированными стеклами, была привычным зрелищем. Примерно за 45 минут до его прохождения дорога будет перекрыта – я имею в виду полностью перекрыта", – написал британский политолог.

При этом, по его словам, охранники на выпускали из домов местных жителей, когда рядом с многоэтажками проезжал кортеж российского президента.

"В дверях моего многоквартирного дома стоял охранник, не давая жильцам уйти", – рассказал Галеотти.

Путин и так отделялся от всех, но пандемия обострила его паранойю, говорит политолог. Он еще больше замкнулся в своем вымышленном мире.

Путин редко появляется в своем офисе в Кремле, а предпочитает работать в своем имении в Ново-Огарево в элитном пригороде к западу от Москвы.

"Люди приходят к нему, если и когда он хочет их видеть... И все чаще он этого не делает, он имеет свой штат своих телохранителей, команду дегустаторов и так далее, но в течение многих месяцев старшие министры, советники и помощники, с которыми он когда-то часто советовался, держались на расстоянии. Пандемия способствовала этому, но он не проявляет никаких признаков желания изменить статус-кво", – отмечает Галеотти.

При этом российский диктатор предпочитает проводить совещания в формате видеоконференций вместо того, чтобы встречаться с людьми один на один.

Также Галеотти рассказал, что Путин большую часть своего времени приводит в одиночестве.

Британский профессор также добавил, что Путин в молодости уклонялся от службы, поступив в университет, где он проходил подготовку офицеров запаса. Благодаря обучению в этом заведении он получил высшее образование уже в звании лейтенанта артиллерии.

"Он настаивал на том, что" командовал артиллерийской батареей", но на самом деле он ничем не командовал. Он больше военный фанат, чем военный гений", – подчеркнул британский политолог.

Ранее эксперт Михаил Самусь рассказал, решиться ли Путин объявить мобилизацию. Он уверен, что последствия от объявления мобилизации приведут к вспышке протестов в России.

Напомним, политолог и публицист Андрей Пионтковский озвучил мнение, что освобождение Херсона от российских захватчиков станет первым шагом к делегитимизации президента страны-агрессора России Владимира Путина.

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