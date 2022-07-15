Уже в августе: Пионтковский объяснил, с чего начнется капитуляция Путина

Украинский флаг над Херсоном - это "делегитимизация" Путина / Фото ua.depositphotos.com, Суспільне

Освобождение Херсона от российских захватчиков станет первым шагом к делегитимизации президента страны-агрессора России Владимира Путина. Такое мнение озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, сейчас очень многие в бункере задумываются над формулой, которую предлагает коллективный Запад, включая Украину.

"Я ее повторю: отвод российских войск на линии 23 февраля. После этого Украина — Зеленский это неоднократно подчеркивал — согласна на проведение мирных переговоров о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Очень многие видят это как не самый плохой выход из создавшейся ситуации. Контролируемый отход российской армии до линий 23 февраля. Я думаю, что эта точка зрения возобладает в бункере", - сказал политолог в интервью изданию Апостроф.

При этом украинский флаг над Херсоном - это "делегитимизация пахана".

"Еще раз подчеркиваю: дело даже не в судьбе этого замечательного города, его жителей, его военном значении, а в психологическом ударе по всему этому грандиозно построенному российской пропагандой замку лжи об одерживаемых победах над украинскими "нацистами". То, что обе стороны четко поставили свои цели — Славянск и Херсон — означает, что отступать им некуда. Одна из них должна одержать решающую политическую и психологическую победу в самой ближайшей перспективе. Скажем прямо, в августе месяце", - отметил Пионтковский.

Аналитик считает, что после деоккупации Херсона в России рухнет руководство и обвалится поддержка. Сейчас, по более или менее объективным оценкам, считается, что половина населения поддерживает так называемую "спецоперацию". Но эта поддержка является результатом интенсивной пропаганды.

"Масштаб психологической ломки, когда ты уверен, что ты носитель некого великого государства, сокрушающего своих врагов, борющийся с нацистами, несущий правду "русского мира"... И потом тебе сообщают, что Херсон освобожден украинскими войсками. Это очень тяжело будет пережить. Тем более, на этом украинская армия не остановится", - добавил Пионтковский.

Ситуация в Херсоне сейчас

13 июля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление из захваченного Херсона. Для этого они укрепляют Антоновский мост. Вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город.

9 июля в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, сколько на самом деле населенных пунктов освободили ВСУ за последний месяц в Херсонской области. В Telegram-канале ведомства была опубликована карта, которая показывает реальную ситуацию на Херсонщине.

В начале июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Херсон скоро будет освобожден, и рассказал, как именно это будет происходить. По его словам, залог успеха в освобождении Херсона - это неудобное для оккупантов расположение города на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов считает оптимистичной мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета.

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