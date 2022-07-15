УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Будем перемалывать мясо": эксперт поведал, осмелиться ли Путин объявить мобилизацию

15 июля 2022, 05:30

Если даже завтра он объявляет мобилизацию, первые эффекты от этой мобилизации будут где-то через месяц минимум.

Владимир Путин, разбитый танк РФ
Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию - ответ эксперта / Фото УНИАН

В том случае, если лидер страны-агрессора Владимир Путин все-таки решиться и объявит всеобщую мобилизация, наша страна это выдержит, ведь первые мобилизированные солдаты попадут на фронт только в сентябре, а до этого времени ВСУ уже приступят к контрнаступлению, рассказал интервью ТСН рассказал военный эксперт, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"... Если даже завтра он объявляет мобилизацию, первые эффекты от этой мобилизации будут где-то через месяц минимум. Потому что этих людей надо собрать, хотя бы минимально подготовить, где найти ресурсы. То есть это сентябрь - когда у Путина будут первые поступления на фронт. И к тому времени, я думаю, что Украина уже осуществит свои позитивные изменения на фронте, особенно на юге. И в том числе на Донбассе из-за использования высокоточного оружия. Наступление у них застопорится и просто бросанием мяса в эту мясорубку Путин уже ничего не сделает", – пояснил эксперт.

Самусь уверен в том, что последствия от объявления мобилизации приведут к вспышке протестов в России. Особенно, когда людей начнут хватать прямо на улице, чтобы отправить на войну.

"То есть для Украины эта мобилизация будет означать лишь то, что мы ускорим коллапс России.Это такой парадокс. Потому что я думаю, что когда в этой мясорубке уже украинская артиллерия будет перемалывать это мясо, будет 100 тысяч человек (потерь РФ – ред.), а с ранеными – это будет 250-300 тысяч человек. Это очень много. Особенно, когда начнут просто хватать людей и отправлять на фронт, то как бы там не замыливали глаза, как бы там не морочили голову пропагандой, все же начнутся сначала или пассивные протесты, игнорирование, или в некоторых местах могут вылезать и активные протесты. В том числе в этнических национальных республиках", – отметил Самусь.

При этом он отметил, что Путин очень бы не хотел вводить мобилизацию.

Раздача паспортов РФ на захваченных территориях

Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

Читайте также:

мобилизация война в Украине Владимир Путин Михаил Самусь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:30

"Будем перемалывать мясо": эксперт поведал, осмелиться ли Путин объявить мобилизацию

05:20

Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецептВидео

05:05

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

04:34

Лукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – ЖдановВидео

03:50

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30, которые не требуют особой укладки

Реклама
03:20

Об этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметыВидео

03:10

Люди едва не разорвали поющую Волочкову после концерта

02:40

В Украину летят сильнейшие грозы: синоптики рассказали, когда будем "плавать"Видео

02:16

РФ снова пойдет на захват Киева, но уже с участием Беларуси: эксперт назвал условиеВидео

01:34

Гороскоп на неделю 18-24 июля: Тельцам – враги, Скорпионам – старые обиды, Водолеям - деньгиВидео

01:01

Умерла Ивана Трамп

00:51

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14 июля, четверг
23:57

Оккупанты хотят запустить завод "Азот", это грозит жертвами и катастрофой - ОВА

23:19

Зеленский об ударе по Виннице: никакие другие террористы не позволяли себе такую дерзостьВидео

22:49

"Прилеты" на Днепропетровщине: россияне ударили по окраинам НикополяВидео

22:31

Арестович назвал основную проблему Украины в войне против РоссииВидео

22:29

У Зеленского резко ответили на новые бредни Кремля по завершению войныВидео

22:14

Испугались ВСУ: на Херсонщине оккупанты переодеваются и пытаются убежатьВидео

22:04

США неожиданно ослабили санкции против РоссииВидео

21:56

"Прости нас, что не уберегли": спасатели растрогали письмом девочке, которую убило ракетой в ВинницеВидео

Реклама
21:55

"Очередной теракт": Вакарчук эмоционально высказался о трагедии в ВинницеВидео

21:30

Точный выстрел: срочник из Нацгвардии подбил пять российских самолетовВидео

21:05

ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если РФ пойдет в наступление с Черного моря - ЗалужныйВидео

20:55

"Условия могут ухудшиться": США призвали американцев немедленно покинуть Украину

20:50

Путинский режим будет прикончен на поле боямнение

20:46

Премьер Италии уходит: президент отказался принимать отставку Марио ДрагиВидео

20:40

Ракетный обстрел Винницы: правоохранители задержали возможных корректировщиков огняФотоВидео

20:39

Шли на занятия по развитию детей: появилось последнее видео мамы с дочкой, которая погибла в ВинницеВидео

20:39

День бухгалтера 2022: поздравления от всей души, картинки и открытки

20:32

ВСУ отразили попытки захватить Углегорскую ТЭЦ, а враг понес огромные потери - ГенштабВидео

20:11

Украину накроет жарища: синоптики назвали даты новой атаки пеклаВидео

20:10

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

19:58

"Коллапс нагрянет очень скоро": россияне поголовно жалуются на задержки зарплат

19:40

День украинского миротворца 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

19:39

В РФ заговорили о "мирных переговорах": цинично призывают Украину признать "территориальные реалии"

19:37

"В таком огне рождается настоящая нация": Рыбчинский высказался о войне

19:35

Путин еще упростил получение гражданства РФ: украинцев освободили от уплаты госпошлинВидео

19:28

Гороскоп на завтра, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

19:22

Кулеба призвал создать Спецтрибунал по преступлениям Путина: 5 главных параметров

19:14

Есть погибшие: украинские музыканты попали под обстрел в Виннице

Реклама
19:14

Невероятная харизма и обаяние: 3 знака, которые влюбляют с первого взглядаВидео

19:05

Макрон сделал важное заявление по Украине и предупредил РФВидео

18:34

Аж трясутся из-за HIMARS: оккупанты перевозят технику и склады боеприпасов подальше от фронтаВидео

18:24

"Гормон Свободамин в действии": депортированная из России Наргиз "оторвалась" под песню СердючкиВидео

18:23

"С днем рождения сына!": душевные поздравления и сердечные картинки маме, родителям, подруге

18:18

В Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западного оружия - ЕрмакВидео

18:03

Тела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возрослоФотоВидео

17:42

Российские офицеры убили своего солдата и списали на войну в Украине: перехват ГУРВидео

17:38

ВСУ разнесли вдребезги пункт управления и склад боеприпасов россиян на НиколаевщинеВидео

17:36

Беларусь перемещает зенитно-ракетные комплексы С-300: что известноВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять