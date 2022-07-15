"Будем перемалывать мясо": эксперт поведал, осмелиться ли Путин объявить мобилизацию

Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию - ответ эксперта / Фото УНИАН

В том случае, если лидер страны-агрессора Владимир Путин все-таки решиться и объявит всеобщую мобилизация, наша страна это выдержит, ведь первые мобилизированные солдаты попадут на фронт только в сентябре, а до этого времени ВСУ уже приступят к контрнаступлению, рассказал интервью ТСН рассказал военный эксперт, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"... Если даже завтра он объявляет мобилизацию, первые эффекты от этой мобилизации будут где-то через месяц минимум. Потому что этих людей надо собрать, хотя бы минимально подготовить, где найти ресурсы. То есть это сентябрь - когда у Путина будут первые поступления на фронт. И к тому времени, я думаю, что Украина уже осуществит свои позитивные изменения на фронте, особенно на юге. И в том числе на Донбассе из-за использования высокоточного оружия. Наступление у них застопорится и просто бросанием мяса в эту мясорубку Путин уже ничего не сделает", – пояснил эксперт.

Самусь уверен в том, что последствия от объявления мобилизации приведут к вспышке протестов в России. Особенно, когда людей начнут хватать прямо на улице, чтобы отправить на войну.

"То есть для Украины эта мобилизация будет означать лишь то, что мы ускорим коллапс России.Это такой парадокс. Потому что я думаю, что когда в этой мясорубке уже украинская артиллерия будет перемалывать это мясо, будет 100 тысяч человек (потерь РФ – ред.), а с ранеными – это будет 250-300 тысяч человек. Это очень много. Особенно, когда начнут просто хватать людей и отправлять на фронт, то как бы там не замыливали глаза, как бы там не морочили голову пропагандой, все же начнутся сначала или пассивные протесты, игнорирование, или в некоторых местах могут вылезать и активные протесты. В том числе в этнических национальных республиках", – отметил Самусь.

При этом он отметил, что Путин очень бы не хотел вводить мобилизацию.

Раздача паспортов РФ на захваченных территориях

Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

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