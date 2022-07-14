Путин еще упростил получение гражданства РФ: украинце освободили от уплаты госпошлин

Путин освободил украинцев от уплаты госпошлин при получении российского паспорта / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин освободил украинцев из "ЛНР" и "ДНР" от уплаты госпошлин за подачу заявления на получение российского гражданства. Он подписал соответствующий указ, сообщает ТАСС.

От госпошлин также освобождаются украинцы, которые ранее переехали в Россию.

Напомним, ранее Путин разрешил гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Читайте такжеУ замглавы Харьковского областного совета нашли паспорт РФ: ГБР требует отстранить его от должности

Раздача паспортов РФ на захваченных территориях

Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

Другие новости: