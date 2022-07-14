Путин еще упростил получение гражданства РФ: украинце освободили от уплаты госпошлин

Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Президент РФ Владимир Путин освободил украинцев из "ЛНР" и "ДНР" от уплаты госпошлин за подачу заявления на получение российского гражданства. Он подписал соответствующий указ, сообщает ТАСС.
От госпошлин также освобождаются украинцы, которые ранее переехали в Россию.
Напомним, ранее Путин разрешил гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Раздача паспортов РФ на захваченных территориях
Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.
Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.
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