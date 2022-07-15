Сделали "темную": в Харьковской области избили "гауляйтера" Шевченково

Коллаборанта побили в ночь на 11 июля, когда предатель возвращался домой. Есть версия, что на него напали сами россияне для пропагандистского ролика.
В Харьковской области так называемого оккупационного "главу" поселка Шевченково Андрея Стрижко избили неизвестные. Теперь гауляйтер в больнице.
Коллаборанту надели на голову мешок и сделали "темную". Инцидент произошел в ночь на 11 июля, когда предатель возвращался домой, передает Суспільне.
"Некоторые говорят, что уже недавно его (Стрижко, - ред.) видели в церкви, а медики говорят, что его забрали за пределы района. В Купянскую больницу не повезли. Кто избил – не знают. Есть версия, что сами россияне для пропагандистского ролика", – рассказал собеседник издания.
Есть информация, что россияне недовольны Стрижко, и поэтому ищут ему замену.
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое мужчин срывают со стены в Шевченково герб Украины. Местные узнали одного из предателей – им оказался коллаборант Стрижко, который "считает себя казаком" и симпатизирует России.
18 июня прокуратура Харьковской области сообщила Стрижко о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над государственными символами Украины).
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Напомним, 10 июля Главред писал, что в Большом Бурлуке Харьковской области местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в авто возле местной администрации.
В Херсоне госпитализировали главного гауляйтера города Владимира Сальдо, на которого ранее было совершено покушение нашими партизанами. Предатель находится в тяжелом состоянии.
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