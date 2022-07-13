Покушение на херсонского гауляйтера Сальдо: он в больнице в тяжелом состоянии

На Сальдо совершили покушение, он в больнице / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Херсоне госпитализировали главного гауляйтера города Сальдо, на которого ранее было совершено покушение нашими партизанами. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он добавил, что Сальдо находится в тяжелом состоянии.

"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии. Ждем детали!" - написал Алексей Гончаренко.

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Правление Сальдо в Херсоне

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее говорилось, что в оккупированном Херсоне 11 июня начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

В июне в сети появилась информация о том, что на Сальдо совершили покушение - его машину подорвали. Позже коллаборант записал видео и опроверг информацию о своей гибели.

11 июля стало известно о новом покушении на гауляйтера. Позже стало известно, что он выжил.

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