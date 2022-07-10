На Харьковщине взорвали авто с местным гауляйтером

Автомобиль с коллаборантом Евгением Юнаковым был взорван возле местной администрации.
В Большом Бурлуке Харьковской области местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в авто возле местной администрации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Местный гауляйтер Евгений Юнаков подорвался в авто возле местной администрации", - написал Братчук.
Автомобиль с коллаборантом был взорван возле местной администрации сегодня около 16:00 по киевскому времени, уточнили в Сети.
Ранее сообщалось, что в городе Харьков тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск России. Продвижение войск РФ вглубь Харьковской области привело к тому, что они подтянули артиллерию и бьют по южным окраинам Харькова.
Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь объяснял, что у ВСУ есть две задачи под Харьковом, но войска РФ пытаются помешать их исполнению. Усиление обстрелов Харькова может быть связано с попыткой сбить темпы контрнаступления ВСУ в регионе, которое ранее развивалось достаточно успешно.
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