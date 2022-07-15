"Спокойных ночей не будет": Зеленский пригрозил оккупантам за ракетные удары по Днепру

Владимир Зеленский / УНИАН, сриншот

Российские оккупанты будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, жесткие европейские санкции должны быть ответом на российские ракетные удары по городам Украины.

"Свою часть ответа обязательно обеспечат ВСУ. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы убийцы отвечали за содеянное", - подчеркнул Зеленский

Ракетный удар по Днепру и Виннице

14 июля оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Вечером, 15 июля оккупанты выпустили по Днепру минимум 3 ракеты. Начался мощный пожар в городе. Автомобили горели прямо на дорогах.

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