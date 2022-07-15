"Спокойных ночей не будет": Зеленский пригрозил оккупантам за ракетные удары по Днепру

Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице, сказал президент.
Российские оккупанты будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат.
Как сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, жесткие европейские санкции должны быть ответом на российские ракетные удары по городам Украины.
"Свою часть ответа обязательно обеспечат ВСУ. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы убийцы отвечали за содеянное", - подчеркнул Зеленский
Ракетный удар по Днепру и Виннице
14 июля оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.
Вечером, 15 июля оккупанты выпустили по Днепру минимум 3 ракеты. Начался мощный пожар в городе. Автомобили горели прямо на дорогах.
Читайте также:
- Один сгорел в авто, второй погиб с мамой: ракета убила в Виннице мальчиков 7 и 8 лет
- "Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей Лизы
- "Воронка была в 7 шагах от них": ROXOLANA рассказала об обстреле Винницы и гибели члена команды