Военный эксперт Жданов рассказал, куда хотели попасть оккупанты при обстреле Винницы

Ракетный удар по Виннице / ДСНС

Обстреливая гражданские объекты в Виннице, вследствие чего десятки людей погибли, российские оккупанты прекрасно знали.

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, оккупанты именно туда целились. Поскольку отклонение для смертоносной ракеты составляет всего 3 метра.

"Круговое отклонение составляет не более 3 метров для такой ракеты, как "Калибр". То есть она прицельно прилетела туда, куда ее направили", – говорит эксперт, передает ТСН.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Читайте такжеТела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возросло

Читайте также: