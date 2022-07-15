"Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей Лизы

Ракетный удар по Виннице / ГСЧС

Мама погибшей во время ракетного удара по Виннице Лизы – Ирина не умерла. Как рассказала депутат Винницкого городского совета Елена Верлан-Кульшенко, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, информация о том, что женщина потеряла конечность, не подтвердилась.

"Я общаюсь с родными Ирины, с отцом Лизы, с обеими бабушками. В настоящее время мама находится в тяжелом состоянии в реанимации. Я бы очень просила тех "доброжелателей", которые пытаются ее уже вторые сутки похоронить, остановить этот процесс, потому что Ирина в тяжелом состоянии, но она жива. Кроме того, информация о том, что она потеряла конечность не подтвердилась. У нее тяжелое состояние, тяжелые травмы, но они не связаны с потерей конечностей", - подчеркнула чиновница в эфире Апостроф TV.

По словам депутата, людям следует быть осторожнее в своих высказываниях о судьбе пострадавших во время удара. Они должны уважительно отнестись к тому, что сейчас переживают их родные.

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"Понятно, что такая информация ударяет по родным, она истощает их еще больше. Поэтому я у себя на странице в Facebook и других социальных сетях выступила с просьбой остановить этот процесс и разделить не только скорбь по потере маленького солнышка Лизы, ведь она стала символом нашей Винничины, как и двое других мальчиков, погибших от взрыва. Я просила, чтобы люби поняли и отнеслись с уважением к тому, что сейчас переживают семьи, потерявшие своих близких, и семьи, которые сейчас заботятся и чьи родные борются за то, чтобы остаться на этой земле", - добавила Верлан-Кульшенко.

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Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

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