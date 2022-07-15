УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей Лизы

15 июля 2022, 15:20

Информация о том, что женщина потеряла конечность, не подтвердилась.

ракетный удар по Виннице
Ракетный удар по Виннице / ГСЧС

Мама погибшей во время ракетного удара по Виннице Лизы – Ирина не умерла. Как рассказала депутат Винницкого городского совета Елена Верлан-Кульшенко, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, информация о том, что женщина потеряла конечность, не подтвердилась.

"Я общаюсь с родными Ирины, с отцом Лизы, с обеими бабушками. В настоящее время мама находится в тяжелом состоянии в реанимации. Я бы очень просила тех "доброжелателей", которые пытаются ее уже вторые сутки похоронить, остановить этот процесс, потому что Ирина в тяжелом состоянии, но она жива. Кроме того, информация о том, что она потеряла конечность не подтвердилась. У нее тяжелое состояние, тяжелые травмы, но они не связаны с потерей конечностей", - подчеркнула чиновница в эфире Апостроф TV.

По словам депутата, людям следует быть осторожнее в своих высказываниях о судьбе пострадавших во время удара. Они должны уважительно отнестись к тому, что сейчас переживают их родные.

Читайте также4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком: что известно о погибшей девочке и раненой маме в Виннице

"Понятно, что такая информация ударяет по родным, она истощает их еще больше. Поэтому я у себя на странице в Facebook и других социальных сетях выступила с просьбой остановить этот процесс и разделить не только скорбь по потере маленького солнышка Лизы, ведь она стала символом нашей Винничины, как и двое других мальчиков, погибших от взрыва. Я просила, чтобы люби поняли и отнеслись с уважением к тому, что сейчас переживают семьи, потерявшие своих близких, и семьи, которые сейчас заботятся и чьи родные борются за то, чтобы остаться на этой земле", - добавила Верлан-Кульшенко.

Читайте также"Прости нас, что не уберегли": спасатели растрогали письмом девочке, которую убило ракетой в Виннице

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Читайте также:

война в Украине Винница война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:52

Не останется ни следа: 7 эффективных способов, как отстирать пятна от дезодоранта

15:39

"Воронка была в 7 шагах от них": ROXOLANA рассказала об обстреле Винницы и гибели члена командыВидео

15:32

В МИД резко ответили на скандальное заявление Орбана о неэффективности санкций против РФВидео

15:26

София Ротару впервые отреагировала на военные преступления России

15:24

В плену оккупантов умер британец: захватчики сваливают всю вину на "хронические болезни" и "стресс"Видео

Реклама
15:20

"Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей ЛизыВидео

14:55

Мощный удар артиллерии ВСУ: в Мелитополе взорвали штаб оккупантов РФВидео

14:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

14:39

"Мы должны освободиться от фашизма": Киркоров разразился бредом, уколов Галкина

14:31

Залп достанет до Крыма: ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 км - РезниковВидео

14:27

Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецептВидео

14:08

Один сгорел в авто, второй погиб с мамой: ракета убила в Виннице мальчиков 7 и 8 летФотоВидео

13:59

Украину разжарит до +42º: когда и где врежет "адская" жараВидео

13:56

Пугачева вернулась в Россию - СМИ

13:52

"Русский придет - порядок наведет": оккупанта-"хозяина" упаковали в черный мешок в УкраинеВидео

13:42

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

13:32

"Мы не нужны России": актер Белый уехал из страны-агрессора, осудив войну в Украине

13:22

Резников анонсировал контрнаступление ВСУ до конца 2022 годаВидео

13:08

В РФ придумали лживую легенду, чтобы объяснить ракетный удар по Виннице и убийство мирных украинцевВидео

13:00

Генерал США назвал главную проблему на пути поставок оружия УкраинеВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 16 июля 2022: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньгиВидео

12:59

Цены на АЗС резко обвалились: новая стоимость бензина, дизеля и автогазаВидео

12:56

Абсолютное соответствие внешнего с внутренним: в сети появился портрет Симоньян из червей

12:33

Накрыли штаб и казармы РФ: подробности мощного удара ВСУ на ХерсонщинеВидео

12:29

Почему не стоит выбрасывать скорлупу грецкого ореха: как применить отходы дома и на даче

12:23

"Ирина Шейк напомнила, с какого она дна": супермодель попала в скандал с Z-символикой

12:22

Вернулись в гробах: в РФ привезли еще двух командиров оккупантов, уничтоженных в УкраинеВидео

12:00

Бурная информационная деятельность конгрессвуманмнение

11:37

Число отказников зашкаливает: военный эксперт рассказал о бунтах в армии РФВидео

11:35

Постоянно в одиночестве, не принимает даже близких: британский политолог рассказал о паранойе ПутинаВидео

11:17

Сделали "темную": в Харьковской области избили "гауляйтера" ШевченковоВидео

10:57

Склад РФ взрывался два часа: Арестович рассказал об ударе ВСУ в КадиевкеВидео

10:41

Уже в августе: Пионтковский объяснил, с чего начнется капитуляция ПутинаВидео

10:40

Звезда "Сватов" попала в больницу

10:39

Тела 2 детей в Виннице до сих пор не удалось идентифицировать, 18 человек пропали без вестиФотоВидео

10:30

РФ готовит новые ракетные удары: в Генштабе назвали самое опасное направлениеВидео

10:01

Оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистанмнение

09:59

Генерал США назвал главное условие и сроки победы Украины в войне с РФВидео

09:56

"Неожиданно" подорвалось: в Северодонецке взлетело в воздух авто с оккупантами, много раненыхВидео

09:38

Был родом из Казахстана, но воевал за РФ: в Украине ликвидировали оккупанта Тупицина

Реклама
09:30

Удар по Северску и Бахмуту: в британской разведке назвали новое направление атаки РФВидео

09:09

Ракета убила в Виннице двух работниц медцентра, двое врачей заведения в тяжелом состоянииВидео

09:07

РФ запустила 10 ракет по Николаеву: оккупанты ударили по двум университетам городаВидео

08:56

День украинского миротворца 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

08:53

"Светлый ребенок, который рос в любви": Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней ЛизойВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

08:22

4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком: что известно о погибшей девочке и раненой маме в ВинницеВидео

08:21

Оболочки из кожи и костей, запускающие ракеты по детяммнение

07:47

Названы имена военных РФ, запустивших ракеты по Виннице: оба - из СевастополяВидео

07:10

"За Харьков, Винницу, Николаев": ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасамиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять