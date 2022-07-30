Российские "дипломаты" цинично призвали казнить защитников Мариуполя: в ОП жестко отреагировали

В ОП жестко отреагировали на призывы российских "дипломатов" казнить азовцев/ comments.ua, t.me/pgo_gov_ua

Посольство России в Британии после взрыва в Еленовке, где погибли более полсотни украинских военных, в том числе и бойцов "Азова", обнародовало заявление с кровожадным призывом к смертной казни защитников Мариуполя.

Такое заявление появилось на странице российского посольства в Twitter. В ней "дипломаты" страны-агрессора России не просто призывают убить защитников Украины, но и предлагают жестокие варианты их убийства.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", – заявили россияне.

Заявление посольства России в Британии/ скрин.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на такое заявление. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что русские – это дикари и террористы, и такими заявлениями лишь подтверждают свою истинную сущность.

"Россия – это страна-террорист. В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так, могут только дикари и террористы. рф – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужны доказательства?", – написал Ермак в Telegram.

Глава ОП Украины ответил на циничное заявление российского посольства/ скрин

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила из HIMARS по месту удерживания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Прослушать эти разговоры можно здесь:

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что россияне, очевидно, врут об ударе ракетами из HIMARS по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке на Донбассе. Они отметили, что повреждения от пожара не присущи для принципа работы этой реактивной системы залпового огня.

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