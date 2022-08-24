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Украина на День Независимости получит от США грант в 3 млрд долларов – Минфин

24 августа 2022, 13:31

Украина в День Независимости (24 августа) получит от США три миллиарда американских долларов в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта.

Доллары, США, Украина
Украина получит от США гранта в 3 млрд долларов – Минфин / ТСН и УНИАН

Украина в День Независимости получит от США три миллиарда долларов в форме безвозвратного гранта в государственную казну. Об этом сообщил в Facebook министр финансов Украины Сергей Марченко, поздравив с Днем Независимости.

"Сегодня мы не только отмечаем 31-ю годовщину Независимости, но и должны ее отстаивать в условиях полномасштабной войны. И у меня нет сомнений, что наша борьба завершится победой над агрессором! В этот день есть положительные новости по финансовому фронту. Сегодня получим от Соединенных Штатов 3 млрд долларов США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта. Денежные средства поступят через механизм Всемирного банка", ‒ написал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак 24 июля сделал заявление о том, что власти договорились с Западом по поводу новых поставок дальнобойной артиллерии. По словам руководителя ОП, Украина ожидает получения 25-30 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Журналисты The Washington Post опубликовали статью, в которой командир батальона 93 механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук заявил, что после получения HIMARS некоторым батальоном удается сохранить больше жизней своих солдат. Кроме того, по его словам, войска российские оккупанты пытаются адаптироваться к новым условиям и отодвигают военную технику вглубь, чтобы вывести ее из-под удара HIMARS.

Руководитель Минобороны Алексей Резников 25 июля рассказал о том, что армия Украины уничтожила уже 50 складов войск России. По словам министра, эффективные действия ВСУ разрушают логистику оккупантов и не позволяют им вести активные боевые действия.

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Автор: Егор Бунин
доллар Сергей Марченко новости Украины
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